新华社德黑兰1月13日电 题：奔中国来 向发展去——读懂中东多国外长密集访华

新华社记者高文成

奔中国来，向发展去。近日，来自沙特、科威特、阿曼、巴林、土耳其等中东国家的外长以及海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）秘书长接连访华，与中国共叙友好、共话合作、共谋发展。伊朗外长也访华在即。这是继去年3月国务委员兼外长王毅七天访问中东六国后，中国与中东地区的又一轮密集互动，让人感受到共同促合作、携手向未来的融融暖意。

多场会谈，“深化合作”频频成为关键词，展现出中国与中东地区务实合作未来将更加多元化的广阔前景。访问期间，沙特、科威特、土耳其等国外长分别表示，愿意加强沙特“2030愿景”、科威特“2035国家愿景”、土耳其“中间走廊”计划等与“一带一路”对接。中国和中东多国在5G、大数据、电子商务、新能源等领域将进一步拓展合作。中方和海合会还一致同意尽快完成中海自贸协定谈判，一致同意尽快召开第四次中海战略对话，共同制定并签署今后三年战略对话行动计划，为双方合作注入新内容，拓展新领域。在中国和中东国家共同努力下，中东的区位优势将更好地转化为发展动能，中东地区与中国优势互补、互利共赢的大格局有望早日形成。

这样的密集外交互动，体现了中东多国对中国的信任和认同。多年来，中东地区饱受大国博弈和地缘争夺之苦。个别西方大国为维护霸权私利，长期在中东地区挑动阵营对抗，煽动“颜色革命”，推行所谓“民主改造”，甚至悍然发动战争，严重妨害地区和平稳定和健康发展。中国主张，中东只属于中东人民，不是任何人的领地。中东不应沦为大国博弈的受害者和地缘冲突的牺牲品，地区国家应摆脱大国地缘争夺，走联合自强之路。中国坚持从事情本身的是非曲直出发，坚持从中东人民根本利益出发。中国不找代理人，而是劝和促谈；不搞势力范围，而是推动大家一起加入“一带一路”朋友圈；不谋求填补“真空”，而是编织互利共赢的合作伙伴网络。

从积极参与解决伊朗核问题相关进程，到持续推进同中东国家疫苗合作，从加强治国理政交流到促进文明对话，中国以扎实行动践行主张，中国和中东国家合作取得累累硕果，为相关国家和地区探索具有自己特色的发展道路带来宝贵助力。中国的建设性作用，受到中东国家高度好评。海合会秘书长纳伊夫表示，海合会高度赞赏中国在国际和地区事务中的重要影响和积极作用，坚信海中合作有利于海湾地区的稳定与发展，并为人民带来巨大福祉。

人们有理由相信，中国和中东国家心手相连、并肩迈步，必将在共同发展的道路上行稳致远。

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