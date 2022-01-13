孙萍

新华社北京1月13日电 特稿：风云变幻 晴雨不定——2022年欧亚形势展望

新华社记者孙萍

回望2021，欧亚地区形势总体上“东晴西雨”。展望2022，欧亚地区西部的乌克兰等国仍将深陷大国博弈漩涡，难见“雨转晴”。哈萨克斯坦今年年初突发大规模骚乱，欧亚地区东部的中亚国家面临多重风险，须防“晴转雨”。

2022年，中国与欧亚地区多国迎来建交30周年。站在新的历史起点，中国将与欧亚国家携手开启合作新篇章。

中亚局势暗流涌动

中亚五国过去一年相对平静。哈萨克斯坦议会下院选举、吉尔吉斯斯坦总统选举、乌兹别克斯坦总统选举平稳举行，中亚各国经济复苏迹象明显，但通胀率和失业率居高不下。

新年伊始，哈萨克斯坦突如其来的骚乱打破了平静。哈西南部曼吉斯套州液化气价格上涨引发民众抗议，抗议活动迅速演变为大规模骚乱。哈政府引咎辞职，全国进入紧急状态，集体安全条约组织应哈方请求迅速派兵协助稳定局势。目前，哈全境安全形势已趋稳定，局势得到控制。

中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所中亚室副主任杨进认为，哈萨克斯坦的宪法秩序基本恢复，俄罗斯此次对哈局势回稳发挥了很大作用，扩大了在地区事务中的影响力。预计哈政府在稳定局势后会汲取教训，在涉及民众切身利益的领域推动改革。

新的一年，阿富汗问题将继续困扰中亚地区。2021年，美军仓促撤离阿富汗，留下巨大安全黑洞，紧邻阿富汗的中亚国家压力陡增。阿富汗塔利班接管政权后，美国冻结阿富汗中央银行90多亿美元海外资产，阿外汇紧缺、物价飞涨，面临严重人道主义危机。专家分析指出，中亚国家应继续密切关注阿富汗局势，做好应对阿富汗恐怖活动外溢和难民涌入的准备，同时依托上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议等平台加强在阿富汗问题上的合作，携手中俄等国共同维护地区和平稳定。

大国竞争时代，中亚的战略地位日益凸显。俄罗斯继续向中亚国家提供安全援助。美国在去年举办第11届中亚贸易论坛，欧盟与中亚国家举办首届经济论坛。如何应对内外挑战，谋求自身稳定与发展，是中亚各国面临的长期任务。

俄西对立难以化解

俄乌边境重兵集结，白俄罗斯与波兰边境难民聚集……2021年，欧亚地区西部危机四伏，新的一年预计阴霾难消。

美国拜登政府上台后加大对欧亚地区的干涉与渗透，美俄地缘政治角力骤然升级，乌克兰成为斗争“前沿”。拜登政府猛打“乌克兰牌”，炒热乌东部问题并力挺乌克兰加入北约。北约不断挑衅俄罗斯，在黑海地区频繁活动，为乌克兰提供武器装备，直逼俄罗斯“红线”。

面对西方步步紧逼，俄罗斯反将一军，提出禁止北约东扩等涉及安全保障的“约法三章”，要求与西方谈判。近期，俄罗斯与美国、北约、欧安组织的三场安全对话吸引世界关注。

专家认为，此轮密集对话有利于乌克兰局势降温，但由于俄美之间结构性矛盾难解，双方妥协空间不大，双边关系难有改善，乌克兰问题也难以破局。

美国出于大国竞争的需要，会继续利用乌克兰这颗“棋子”，在欧洲制造痛点和热点，达到控制欧洲、牵制俄罗斯的目的。拜登政府内政外交成绩不佳，或拿乌克兰问题作为备战2022年中期选举的重要抓手。

白俄罗斯是俄罗斯抵御北约东扩的最后一道战略屏障，西方不会放弃颠覆白俄罗斯政权的图谋。白俄罗斯定于2月举行修宪公投，西方可能伺机而动。

对华合作继往开来

中俄元首两度视频会晤、“中国+中亚五国”外长会晤机制启动、“一带一路”多个项目开花结果……2021年，中国与欧亚国家携手合作，取得丰硕成果。

正如普京所言，俄中关系“堪称21世纪国际关系的典范”。在两国元首战略引领下，《中俄睦邻友好合作条约》延期并被赋予新的时代内涵，两国在国际事务中加强协调配合，共同践行真正的多边主义，携手捍卫国际公平正义。

2022年2月，普京总统将来华与习近平主席共赴“冬奥之约”。据俄媒报道，这将是普京今年首次出访，凸显对华合作在俄外交战略中的特殊重要地位。以此访为契机，中俄战略互信必将进一步巩固，双边合作必将焕发新的勃勃生机。

中亚是“一带一路”首倡之地，过去一年，尽管疫情肆虐，但中国与中亚各国高质量共建“一带一路”逆势而上。过境中亚的中欧班列开行数和运输量不断攀升，中企承建的吉尔吉斯斯坦新北南公路项目二期竣工，中方在哈萨克斯坦南部投资建设的中亚地区最大风电项目全容量并网……

2022年是中亚五国、白俄罗斯、乌克兰等国与中国建交30周年。30年风雨兼程，中国与欧亚国家携手走过。中国尊重欧亚地区各国对发展道路的选择，成为多数国家最大贸易和投资伙伴，为地区和平稳定繁荣作出重要贡献。

船到中流当奋楫，三十而立再出发。展望未来，中国与欧亚地区各国的互利合作必将在新的一年里结出新的硕果。

(责编：王禹蘅、杨牧)