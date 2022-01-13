新华社北京1月13日电 特稿：内外承压 迎接挑战——2022年欧洲形势展望

新华社记者韩冰 李洁 张远

2022年，欧洲前行之路未必坦途。法国、意大利等国将迎来重要选举，波兰等中东欧国家与欧盟矛盾加深，给欧洲一体化建设带来挑战；欧美裂痕难消，欧俄地缘政治关系紧张，中欧关系如何排除干扰取得新进展值得关注。

一体化进程面临挑战

2021年，欧盟一体化进程遭遇多重阻力。德国、法国希望继续推动一体化进程，但波兰与欧盟之间的“法律优先权”之争考验欧盟内部凝聚力，一些中东欧国家离心倾向加剧，极右翼势力暗流涌动。

中国现代国际关系研究院欧洲研究所所长张健认为，2022年，欧洲一体化将继续负重前行，“挺欧”与“疑欧”两股力量之间的较量，仍是欧盟建设在内部面临的重要挑战。

新的一年，波兰与欧盟的“法律优先权”之争或将继续发酵。欧盟成员国国内法律与欧盟法律哪个更具权威？波兰、匈牙利等国与荷兰、比利时等国各站一队。一些欧洲媒体甚至设想了波兰“脱欧”的场景。

欧洲今年还将迎来法国总统选举和意大利总统选举，反对欧盟一体化的极右翼力量有可能借机抬头。

法国总统选举定于2022年4月举行。马克龙目前民调支持率占优，但尚未正式宣布参选，面临来自极右翼政党“国民联盟”的候选人玛丽娜·勒庞的挑战。另一位候选人、极右翼新代表性人物埃里克·泽穆尔也有可能搅动政局。

意大利定于2022年1月举行总统选举。舆论认为，现任总理、曾担任欧洲央行行长的德拉吉在意政界威望较高，如参选总统，将是各方最能接受的人选。不过，如果德拉吉出任总统，推举新总理将成为新的难题。由于意大利议会政党林立，其中的“脱欧”“疑欧”力量不容小觑，新总理的推举过程或将搅动意政坛，给欧洲一体化进程带来新的不确定性。

对美依赖阻碍“战略自主”

2021年，美国仓促从阿富汗撤军，未与欧盟协商就建立美英澳三边安全伙伴关系，欧盟数字市场长期被美国企业垄断，种种因素导致欧盟对美国不满增多。与此同时，乌克兰问题持续发酵，美国为维护自身霸权，不断借乌克兰等问题挑动欧盟与俄罗斯对立，进一步加剧了欧俄之间的紧张关系。

在世界格局深刻演变的背景下，欧盟追求“战略自主”的意愿日益强烈。2021年12月上台的德国新政府表示，要推进欧盟“战略自主”。马克龙日前也宣布，法国在今年上半年担任欧盟理事会轮值主席国期间，首要任务就是建设“更具主权的欧盟”。

然而，欧盟至今在安全问题上仍依赖美国提供的“保护伞”，这是其实现真正“战略自主”的巨大障碍。

中国社会科学院欧洲研究所所长冯仲平日前接受新华社记者采访时指出，欧美关系既有加强协调的一面，也有矛盾增多的一面。2022年，欧盟在处理对美关系时总体将保持政策延续性。欧盟追求的“战略自主”是一个理想目标，短期内欧美关系不会大变，所谓“战略自主”只是争取逐渐减少对美国的依赖。鉴于欧俄关系改善非美国所乐见，预计2022年欧俄关系仍不容乐观。

此外，欧盟内部在安全诉求上的分歧，也是对欧盟“战略自主”的重要考验。在围绕乌克兰问题的国际博弈中，欧盟几乎被边缘化的一个重要原因便是，以法德为代表的“老欧洲”与以波罗的海三国等为代表的“新欧洲”，在欧洲安全战略定位上存在明显差异，难以形成统一立场。 “老欧洲”国家希望保持一定的防务独立性，并试图管控与俄罗斯的矛盾；而“新欧洲”国家大部分对俄态度强硬，寄望于以美国为首的北约的安全保障。

对华关系需排除干扰

2021年，中欧全面战略伙伴关系在挑战中取得新进展。中欧经济利益融合不断加深，全年贸易额有望突破8000亿美元。中欧在维护多边主义、加强全球治理等领域存在广泛共识，在应对气候变化、共同抗击疫情等方面取得积极成果。

然而，中欧关系的发展也受到一些干扰。欧方一些人士在涉港、涉台、涉疆等问题上屡屡粗暴干涉中国内政，立陶宛无视其他欧盟成员国的意愿和利益，公然违背一个中国原则，违背中立建交时作出的政治承诺。

冯仲平认为，中欧务实合作的韧性较强，希望2022年将是中欧管控分歧、扩大合作的一年。张健认为，2022年中欧关系总体发展将保持平稳。欧洲经济复苏离不开中国市场，中欧经贸合作不断扩大，欧方在全球治理等议题上需要与中国合作，这是中欧合作的机遇。

分析人士认为，推进并深化中欧互利合作，推动中欧两大力量、两大市场、两大文明在相互尊重基础上取长补短、形成合力，将有利于中欧双方，也有利于整个世界。

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