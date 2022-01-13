新华社北京1月13日电 特稿：穿越风浪 合力前行——2022年亚太形势展望（详版）

新华社记者刘赞

新年伊始，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施，成为亚太开放合作新里程碑。今年，中国将主办金砖国家领导人会晤，亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团峰会以及上海合作组织峰会也将在亚洲国家召开，全球治理将迎来“亚洲时间”。这一年，也是中日邦交正常化50周年、中韩建交30周年，中国与周边亚太国家关系站在继往开来新起点。

同时，亚太地区也面临不少挑战：变异新冠病毒奥密克戎毒株持续扩散，美国渲染“大国竞争”搞“小圈子”外交，多国大选牵动地区热点问题走向，阿富汗深陷人道主义危机……

面对和平与发展的时代主题，2022年将是亚太穿越风浪、合力前行的关键一年。

四项变数引人关注

年底年初，来势汹汹的奥密克戎毒株令亚太多国疫情大幅反弹，经济复苏和供应链恢复势头面临中断危险。如何在防控疫情和恢复经济之间维持平衡，仍将是2022年亚太地区各国面临的严峻考验。

塔利班掌权后的阿富汗正面临严重人道主义危机，美国单边制裁和资金冻结令饱受战争创伤的阿经济雪上加霜。如果人道主义危机得不到缓解，阿富汗有可能陷入动荡混乱，给极端恐怖组织可乘之机，危及地区安全稳定。

韩国拟于3月举行的总统选举给复杂敏感的朝鲜半岛局势增添变数。执政党共同民主党总统候选人李在明主张将有条件放松对朝制裁与朝方分阶段弃核同时进行，而在野党国民力量党总统候选人尹锡悦主张“先无核化、后安全保障”，对朝采取极限施压政策。这场选举的结果将影响到朝核问题走向乃至东北亚局势。

在东南亚，菲律宾定于5月举行全国和地方选举。现任总统杜特尔特过去几年奉行务实外交，通过协商解决南海问题。新总统上台后会否延续务实政策，关乎南海局势稳定。

美国搅局破坏稳定

美国拜登政府上台后，推行“印太战略”，炒作渲染所谓“大国竞争”。种种行为充分暴露美国是地区和平稳定破坏者、团结合作搅局者的真面目。

美国在亚太搞封闭排他的“小圈子”，无论是强化美日印澳“四国机制”，还是组建三边安全伙伴关系“澳英美联盟”，都充满冷战对抗意味。美国高官还多次访问东南亚，意图拉拢地区国家选边站队，但应者寥寥。

在军事上，美国派舰机开展所谓“自由航行”行动，联合盟友在南海及周边海域举行军演，频繁在亚太“秀肌肉”、挑事端。美英澳三国蔑视国际规则推进的核潜艇合作，更是将地区置于军备竞赛和核扩散风险之中。

各国期盼发展合作

尽管存在各种挑战，团结合作、共谋发展依然是亚太地区各国共识。

面对美国拉帮结派、在本地区制造分裂对抗的图谋，多个国家已经公开表明维持自主平衡外交、维护地区和平稳定的强烈意愿。马来西亚副外长卡马鲁丁·加法尔表示，马方秉持中立立场，不会在中美之间选边站队。越南外交部发言人黎氏秋姮重申，越南不与别国联手对抗其他国家。

应对阿富汗人道主义危机，国际社会已行动起来。中国、俄罗斯、伊朗、巴基斯坦等国分别向阿富汗提供了食品、药品、越冬物资等援助。联合国、伊斯兰合作组织等国际和地区组织也采取措施为援助阿富汗提供支持。联合国安理会通过决议，明确对阿开展人道援助和其他支持基本人道需求的活动不违反安理会制裁决议。

面对疫情反复，各国正进一步加强新冠疫苗等公共卫生合作。中国积极践行让疫苗成为全球公共产品的承诺，不仅向亚太发展中国家提供大量疫苗，还与马来西亚、巴基斯坦等多国开展疫苗本地化生产合作，为地区抗疫注入团结力量。

从世界范围看，亚太是疫情控制相对较好的地区。RCEP如期生效，世界最大自贸区正式启航，将进一步促进亚太区域经济一体化，为疫后经济复苏注入强劲动力。中国政府宣布的一系列扩大开放新举措也将相继落地，助推亚太地区形成更加紧密、务实的贸易合作新态势。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院大国关系研究室主任钟飞腾认为，多项利好因素将使亚太地区在2022年继续引领全球经济增长，世界重心将进一步东移。新的一年，相信亚太各国将坚持通过对话协商解决分歧争端，坚持把发展合作作为对外工作重要方向，同舟共济、共克时艰，为各自发展振兴创造良好条件。

(责编：王禹蘅、杨牧)