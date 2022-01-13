新华社北京1月13日电 新冠疫情期间多种因素同时作用下，美国近几个月食品、住房、能源、汽车价格出现不同幅度涨幅，去年12月通货膨胀水平创近40年来之最。

1月12日，顾客在美国纽约一家加油站加油。（新华社记者王迎摄）

美国劳工部12日公布的数据显示，去年12月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨0.5%，同比上涨7%，为1982年6月以来最大同比涨幅。

其中，住房成本同比上涨4.1%，食品价格同比上涨6.3%。不过，这两项的环比涨幅较去年11月下降，似乎显现通胀增速放缓趋势。

二手车价格环比上涨3.5%，同比上涨37.3%。此前两个月，二手车价格环比涨幅均为2.5%。路透社分析，这或许与2021年夏末飓风“艾达”造成大量汽车受损有关。

受全球汽车芯片短缺等因素影响，汽车产量有限，美国新车价格去年12月环比上涨1%，连续第九个月环比上涨。

1月12日，行人从美国纽约一家二手车行外走过。（新华社记者王迎摄）

在能源价格2020年跌幅较大的背景下，2021年12月美国能源价格同比涨幅高达29.3%，不过环比降低0.4%。这或许预示着美国居民近期取暖、加油有望不用面临涨价。

此外，家具、家居用品、机票、个人护理产品、烟草价格等均上涨。

从劳工部数据来看，去年12月物价上涨主要缘于二手车价格和住房成本上涨。剔除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.6%，同比上涨5.5%，为1991年2月以来最大同比涨幅。

2020年3月以来，为应对疫情造成的经济衰退，美国联邦储备委员会把基准利率维持在接近于零的水平。美联储官员近期预测，今年美联储将加息三次。经济学家则普遍预测美联储年内可能加息四次，最早将于3月首次加息。

1月12日，顾客在美国纽约一家塔吉特商店购买食品。（新华社记者王迎摄）

美国国会参议院银行委员会将于13日就是否批准莱尔·布雷纳德担任美联储副主席举行听证会。美联社援引布雷纳德的听证会讲话稿写道，美联储当前“货币政策专注于将通胀率拉回到2%的水平，与此同时维持惠及全民的经济复苏”。

布雷纳德此前立场更倾向于维持低利率以刺激就业。她一反常态地强调抑制通胀，引发关注。

据路透社报道，经济学家认为美国CPI同比涨幅的高峰很有可能出现在去年12月至今年3月之间。

1月11日，美国联邦储备委员会主席鲍威尔在华盛顿出席国会听证会时表示，美联储或将更多次加息，并更早、更快地缩减资产负债表，以应对美国高通胀持续的状况。（新华社发，布伦丹·希米亚沃夫斯基摄）

美联社评论，美联储需要艰难地在抑制通胀和支撑经济之间寻找平衡。加息太晚，通胀可能加剧，后续要花更大力气压制，从而可能引发经济衰退；加息太早，或将导致原本可能并不会发生的经济衰退。

路透社援引经济学家的话评论，2022年美国通胀率难以降至美联储寻求的2%。

美国匹兹堡国民商业银行首席经济学家古斯·福彻认为，随着供应链疏通、供需关系逐渐趋向平衡，2022年美国汽车和能源价格将下降，通胀率会降低；但是，受劳动力成本和生产投入价格趋高影响，一些商品和服务的价格会高于疫情前的水平，住房成本也依旧会推高2022年通胀水平。（郭倩）

(责编：王禹蘅、杨牧)