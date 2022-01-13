新华社北京1月13日电 美国昆尼皮亚克大学12日发布的民意调查结果显示，大多数美国人认为，美国面临的“更大危险”是国内政治不稳定，且美国民主制度有崩溃危险。

这项民调于1月7日至10日开展，全国范围1313名成年人回答了问题。受调查者包括民主党成员或支持者、共和党成员或支持者及持独立政见者。

2021年1月6日，美国首都华盛顿，时任总统唐纳德·特朗普的支持者在国会大厦外集会示威，反对国会认证约瑟夫·拜登当选新一届总统。（新华社记者刘杰摄）

民调结果显示，76%的受调查者认为，美国面临的更大危险是国内政治不稳定；与之相对，只有19%的受调查者认为，美国面临的更大危险是“敌对国家”。

58%的受调查者认为，美国民主制度有崩溃危险。

53%的受调查者认为，他们此生将见证美国国内政治分歧恶化；28%的人认为政治分歧将保持现状；15%的人认为分歧将有所缓和。

昆尼皮亚克大学民调分析师蒂姆·马洛伊评述：“对内部敌人而非外部威胁的恐惧凸显了美国民众严肃而不安的判断：美国民主制度处于极大危险之中，政治分歧今后将加深。”

1月6日，美国总统拜登在国会大厦就国会山骚乱事件一周年发表讲话。（新华社发，Pool 图片/迈克尔·雷诺兹摄）

就去年年初国会山骚乱事件，53%的受调查者认为，这样的事件可能再次发生。

去年1月6日，为阻止国会确认民主党人约瑟夫·拜登当选总统，共和党籍时任总统唐纳德·特朗普的大批支持者冲击国会山。骚乱中，一名警察和4名示威者死亡，大约140名警察受伤。

一年来，民主党人掌控的国会对国会山骚乱事件的调查频频受挫，凸显两党尖锐对立。

上述民调显示，就国会对国会山骚乱的调查，61%的受调查者支持，33%的人反对。其中，83%的受调查民主党成员或支持者支持，60%的受调查共和党成员或支持者反对，独立政见者中65%支持这项调查。

1月22日，美国加利福尼亚州蒙特贝洛市贝弗利医院，医生在新冠病区为病人治疗。（新华社发）

对总统拜登的执政表现，53%的受调查者不认可，33%的人认可，13%的人未表达看法。

昆尼皮亚克大学去年11月的民调结果为，53%的受调查者不认可拜登执政表现，36%的人认可，10%的人未表达看法。

此次民调中，大多数受调查者不认可拜登以下三项工作：国家经济（57%的受调查者不认可）、外交政策（54%不认可）、新冠疫情应对（55%不认可）。

就美国经济现状，70%的受调查者认为非常差（35%）或者不太好（35%）；28%的人认为不错（26%）或者非常好（2%）。

拜登执政一周年之际，50%的受调查者认为，拜登执政表现与他们预想的情况基本一致；39%的人说，拜登表现比他们预想的糟糕。49%的受调查者说，拜登做得更多的是使国家陷入分歧；42%的人说，拜登做得更多的是团结国家。

上述分析师马洛伊评述：“开局不顺令拜登第一年的成绩单分数较低。”（吴宝澍）

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