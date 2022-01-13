人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

美国CPI连续上涨进一步强化美联储加息预期

2022年01月13日17:17 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿1月12日电（国际观察）美国CPI连续上涨进一步强化美联储加息预期

　　新华社记者许缘 高攀

　　美国劳工部12日公布的数据显示，2021年12月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨7%，创1982年6月以来最大同比涨幅。这一显示美国通胀形势紧张的最新数据公布后，各方对美国联邦储备委员会加息的预期进一步强化。

　　分析人士认为，美国高通胀主要受供应链中断、劳动力短缺、大规模财政支出政策以及超宽松货币政策推动。受新冠疫情影响，通胀压力短期内难以缓解，美联储会提前加息的预期不断强化，“鹰派”色彩日渐浓厚。

　　去年12月，美国CPI环比上涨0.5%。剔除食品和能源价格后的核心CPI环比上涨0.6%，同比上涨5.5%，创1991年2月以来最大同比涨幅。

　　数据还显示，尽管企业为填补职位空缺而大幅加薪，但2021年美国员工实际薪资不增反降，经通胀调整后的实际平均时薪低于上年。

　　与此同时，企业上调产品价格的预期不减，将进一步加剧通胀形势。美国全国独立企业联合会数据显示，去年12月，约49%的小企业计划在未来三个月上调产品价格。

　　富国银行高级经济学家萨拉·豪斯认为，CPI连续上涨让通胀形势“出现了很难打破的惯性”，预计未来几个月CPI同比增幅将保持在7%左右。

　　市场普遍预计，随着美国就业市场接近充分就业，美联储今年很可能提前加息，以遏制物价不断上涨。

　　根据美联储去年12月发布的预测，美联储联邦公开市场委员会18名成员一致认为，今年美联储将至少上调一次联邦基金利率目标区间，其中10名成员预计将上调三次利率水平到0.75%至1%之间。

　　美联储去年12月货币政策会议纪要显示，美联储官员普遍认为疫情初期实施的超宽松货币政策已不再合理，比预期更早地提高联邦基金利率“可能是必要的”。

　　美联储理事布雷纳德12日出席国会听证会，同样对高通胀表示担忧，称“通胀太高了，全国工薪阶层都很关心他们的薪水还够不够花”。

　　芝加哥商品交易所一项数据显示，市场预计美联储在3月首次加息25个基点的可能性接近79%，预计美联储今年加息四次的可能性约为50%。

　　高盛首席经济学家哈祖斯认为，通胀持续高企和劳动力市场接近充分就业，将推动美联储在3月、6月、9月和12月四次上调联邦基金利率水平。鉴于通胀水平可能仍远高于目标水平，美联储可能在7月启动资产负债表缩减进程，较此前预计的12月大幅提前。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部