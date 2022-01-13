新华社华盛顿1月12日电（国际观察）美国CPI连续上涨进一步强化美联储加息预期

新华社记者许缘 高攀

美国劳工部12日公布的数据显示，2021年12月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨7%，创1982年6月以来最大同比涨幅。这一显示美国通胀形势紧张的最新数据公布后，各方对美国联邦储备委员会加息的预期进一步强化。

分析人士认为，美国高通胀主要受供应链中断、劳动力短缺、大规模财政支出政策以及超宽松货币政策推动。受新冠疫情影响，通胀压力短期内难以缓解，美联储会提前加息的预期不断强化，“鹰派”色彩日渐浓厚。

去年12月，美国CPI环比上涨0.5%。剔除食品和能源价格后的核心CPI环比上涨0.6%，同比上涨5.5%，创1991年2月以来最大同比涨幅。

数据还显示，尽管企业为填补职位空缺而大幅加薪，但2021年美国员工实际薪资不增反降，经通胀调整后的实际平均时薪低于上年。

与此同时，企业上调产品价格的预期不减，将进一步加剧通胀形势。美国全国独立企业联合会数据显示，去年12月，约49%的小企业计划在未来三个月上调产品价格。

富国银行高级经济学家萨拉·豪斯认为，CPI连续上涨让通胀形势“出现了很难打破的惯性”，预计未来几个月CPI同比增幅将保持在7%左右。

市场普遍预计，随着美国就业市场接近充分就业，美联储今年很可能提前加息，以遏制物价不断上涨。

根据美联储去年12月发布的预测，美联储联邦公开市场委员会18名成员一致认为，今年美联储将至少上调一次联邦基金利率目标区间，其中10名成员预计将上调三次利率水平到0.75%至1%之间。

美联储去年12月货币政策会议纪要显示，美联储官员普遍认为疫情初期实施的超宽松货币政策已不再合理，比预期更早地提高联邦基金利率“可能是必要的”。

美联储理事布雷纳德12日出席国会听证会，同样对高通胀表示担忧，称“通胀太高了，全国工薪阶层都很关心他们的薪水还够不够花”。

芝加哥商品交易所一项数据显示，市场预计美联储在3月首次加息25个基点的可能性接近79%，预计美联储今年加息四次的可能性约为50%。

高盛首席经济学家哈祖斯认为，通胀持续高企和劳动力市场接近充分就业，将推动美联储在3月、6月、9月和12月四次上调联邦基金利率水平。鉴于通胀水平可能仍远高于目标水平，美联储可能在7月启动资产负债表缩减进程，较此前预计的12月大幅提前。

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