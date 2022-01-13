新华社北京1月13日电 国务院总理李克强1月13日在中南海紫光阁应约同越南总理范明政通电话。

两国总理互致新年问候和新春祝福。李克强说，中越山水相连，拥有广泛共同利益。过去一年，习近平总书记、国家主席同越南党和国家领导人多次通电话，巩固了双方战略互信，推动双边关系稳定健康发展。新的一年，中方愿同越方加强战略沟通，深化各领域交往，继续开展防控疫情合作，妥善管控分歧，让中越全面战略合作伙伴关系不断向前发展。经贸合作是两国合作的重要领域，双边贸易去年取得可喜进展。中方愿为越南优质农产品输华通关提供更多便利。

李克强指出，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）今年年初如期生效，有助于促进区域经济要素自由流动、推动贸易投资扩容升级、维护产业链供应链安全稳定。中方愿同越方以及其他RCEP成员国一道携手推动RCEP有效实施，推进更高水平的区域经济一体化，更好造福地区各国人民。

范明政祝贺中国顺利实现第一个百年奋斗目标，表示中国是越南的特殊伙伴，推动越中关系全面深入发展是越外交头等优先。越方始终坚持一个中国政策，支持中国发展强大、在地区和国际事务中发挥更大作用，支持中国成功举办北京冬奥会。越方愿同中方继续加强两党两国战略沟通和政治互信，提升各领域合作质量，开展紧密有效的防疫合作，提高边境口岸通关效率，加强多边领域协调配合，妥善处理分歧，推动越中关系不断深化。

何立峰出席上述活动。

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