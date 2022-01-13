新华社明斯克1月12日电（记者鲁金博）中白建交30周年和构建人类命运共同体国际研讨会12日在白俄罗斯首都明斯克以线上线下结合方式举行。

白俄罗斯政府第一副总理、中国和白俄罗斯政府间合作委员会白方主席斯诺普科夫在致辞中表示，今年是白中建交30周年，30年来两国在各领域合作均取得丰硕成果。两国关系的现在和未来得益于中方提出的构建人类命运共同体理念的指引。各国无论大小，其安全和福祉均息息相关。相信在两国共同努力下，白中全面战略伙伴关系必将继续向前发展。

中国驻白俄罗斯大使谢小用在致辞中说，中白建交30周年是两国人民共同的节日。两天前，中白两国领导人通电话，高度评价两国关系30年来取得的成就，并指明了两国未来的发展方向。中白在相互信任、合作共赢的基础上开展各领域合作，在纷繁复杂的国际环境中守望相助，携手构建中白命运共同体，为新型国际关系树立了典范。

研讨会上，两国专家学者从政治、外交、经贸、科技、文化等领域回顾了两国30年来取得的成就，探讨构建人类命运共同体的现实意义，并对两国未来继续深化合作、共同构建中白命运共同体进行了展望。

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