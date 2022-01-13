新华社北京1月13日电 题：哪里才是安全的家——透视美国纽约公寓楼大火

新华社记者汤洁峰

这是1月9日拍摄的美国纽约市布朗克斯区发生火灾的公寓楼。新华社发（郭克摄）

美国纽约市一栋公寓楼本月9日发生的一场大火令人痛心。包括9名儿童在内的至少19人死亡、60多人受伤，现场消防员描述“每层楼里都有居民倒下”，美媒也将这起悲剧称为纽约近30年来遇难人数最多的公寓楼火灾。

在纽约这样的世界级大都市，一起火灾为何酿成如此大的灾难？究其原因，该栋大楼由于供暖长年不足，迫使居民违规使用取暖器而导致失火，而楼内烟雾报警器失灵、缺少逃生梯等设施又加剧了人员伤亡。但进一步探究，这起惨剧更折射出以此楼为代表的一大批美国保障性住房管理不善的现状，以及美国低收入群体生存状况的困境。

在世界上最发达的国家，这一人数众多的群体生存条件难以改善，多种权利面临威胁和损害。

1月9日，救援车辆停在美国纽约市布朗克斯区发生火灾的公寓楼前。新华社发（郭克摄）

不足的供暖、失灵的报警器、缺失的逃生梯

事发公寓楼建于上世纪70年代初，共19层，位于纽约市布朗克斯区。纽约市消防局局长丹尼尔·尼格罗说，据现场证据和目击者证词，初步查明火灾系因住户在卧室内使用“有故障”的小型取暖器而引发。尼格罗说，这栋楼本身虽有供暖，但因供暖不足，这才导致住户为了给室内“加温”而额外使用取暖器。

起火后，令人费解的是许多公寓内的住户并未在第一时间内逃离。根据他们的描述，这是因为楼内的烟雾报警器经常失灵、时常“报假警”。

公寓18层的一名住户表示，走廊里的火警每周至少会有两次无缘无故地响起。而当大火燃起时，人们直到看到烟雾，才相信火灾真的发生了，因此很多人错失最佳逃生时机。

另一名居民说，他最初听到警报声时并没当回事，因为楼内烟雾报警器经常误报，“早就听惯了”。等到他想逃时，浓烟已灌入他所在的13层，他只好在原地等待救援。

此外，由于事发楼层通往楼梯间的门及公寓入户门在起火时均为开启状态，致使起火后浓烟瞬间灌满整栋大楼。一般遇到此类情况，人们往往需要借助外部消防逃生梯才能脱险。但据尼格罗说，由于这栋楼并没有安装外部逃生梯，这使得中高层的住户只能走密闭楼梯间，并在逃生过程中因吸入过量毒烟而晕倒，这才最终导致惨重伤亡。

备受忽视的“差钱”保障性住房

此次起火的公寓楼是美国保障性住房项目，住户多数属于低收入群体。纽约市长亚当斯证实，许多住户是来自西非国家冈比亚的移民。

无独有偶。宾夕法尼亚州费城一栋公租房本月5日也发生大火，造成12人死亡、2人受伤，问题同样也出现在烟雾报警器失灵、楼体电线老化等方面。

在不到一周的时间里，美国接连发生两起惨烈的公寓楼火灾，遇难者均在10人以上，且事发建筑都为保障性住房，这就不得不让人们重新审视美国的保障性住房到底存在多少严重安全隐患。

在2021年的一份报告中，美国全国消防协会曾表示，根据防火和建筑规范的要求而广泛使用烟雾报警器，是美国家庭火灾从1980年的73.4万起减少到2018年的36.3万起的主要原因，而减少家庭火灾所造成生命和财产损失的最佳办法就是安装自动喷水灭火装置，该装置可以“控制住97%的火灾”。但是，对于许多保障性住房来说，烟雾报警器和自动喷水灭火装置都只是可有可无的选项。

“几十年来，美国保障性住房项目持续缺乏资金投入。”代表布朗克斯区的美国国会民主党籍众议员里奇·托里斯说，“我们没法保证楼内每套公寓或每处公用区域的烟雾报警器都是好的，就连公共区域的烟雾报警器都难说。布朗克斯区的很多建筑物也都没有自动喷水灭火系统，因此，与纽约市的大部分公寓相比，这里的公寓更容易遭遇毁灭性大火。”

1月9日，消防员在美国纽约市布朗克斯区发生火灾的公寓楼外工作。 新华社发（郭克摄）

低收入群体难以承受之“重”

美国普林斯顿大学教授马修·德斯蒙德的《扫地出门：美国城市的贫穷与暴利》一书，真实再现了十几年前美国贫困群体的生活图景：在各个光鲜亮丽大城市的角落里，低收入群体缺乏保障，租住在与蛇虫鼠蚁比邻、暖气电力说停就停的简陋住房。即便如此，许多人还需要使尽浑身解数、为租房缴纳一大半的收入。而随着房租日益增长，每年又有数以百万计的市民因为交不起房租或拖欠房租而被无情驱逐，一些人无奈之下只能选择在街头流浪漂泊……

十余年过去，美国很多人的住房问题很难说得到什么改善，甚至在新冠疫情期间，美国房价还接连攀升至创纪录的高位。追踪美国20个大城市房价的凯斯－希勒房价指数显示，自去年7月开始，连续4个月的房价月涨幅包揽了史上增长最快纪录的前四名，其中涨幅最少的10月都达到了同比增长19.1%的惊人幅度。

与此同时，政府所有或提供补贴的保障性住房更是一屋难求。美国全国低收入者住房联盟去年的报告显示，平均每100名低收入租户只能分到37套保障性住房，远不能满足所需，而在纽约和费城这样的大都市，这一缺口更是巨大。

因此对于很多人来说，能住上保障性住房已是很不错的选择。费城火灾遇难者的亲友就表示，遇难家庭其实早已意识到他们的住房缺乏安全保障，但他们别无选择。

“保障性住房是最不受重视的住宅。两起火灾中，人们都是住在他们负担得起的地方，而不是安全的地方，因为这样总好过无家可归。”纽约普拉特社区发展中心代理执行董事莉娜·阿弗里迪说。

从住房市场现存的种种问题来看，美国不断扩大的贫富差距可见一斑。美国联邦储备委员会的数据也印证了这一点。据其统计，去年第二季度，美国最富有的10%的人群持有多达89%的美国股票，创下历史纪录。美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯更是直言，美国如今已成为一个“富人有、富人治、富人享的国家”。

在这样一个经济最为发达的国家，能拥有一个安全和设施完备的家、甚至只是能有一个属于自己的住所，已成为不少人难以实现的“美国梦”。

(责编：刘叶婷、燕勐)