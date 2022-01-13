人民网悉尼1月13日电 （李含悦）近日，澳大利亚奥委会首席执行官卡罗尔及澳大利亚冬奥代表团团长杰夫·利普舒特接受人民网专访。利普舒特曾在2019年3月前往中国参观北京冬奥会比赛场地和奥运村，对场馆设施和建设成就赞不绝口，他对冬奥会的如期举行感到振奋。卡罗尔也表示非常期待亲眼看到冬奥会的场地，他相信这将会是一场精彩非凡的冬奥会。

澳大利亚冬奥代表团团长杰夫·利普舒特接受人民网专访。图片来源：视频采访截图

据悉，澳大利亚不少运动员曾经到访北京，雪橇运动员和雪车运动员曾于2021年10月到访，速度滑冰和短道速滑的运动员也在2021年11月参观过北京冬奥会比赛场地。

延庆国家高山滑雪中心。图片来源：北京冬奥会宣传片视频截图

利普舒特称，所有在过去的四个月内到访中国的澳大利亚运动员们都很激动，“他们在那感受到了奥运精神”。没参观过场地的运动员也对北京冬奥会充满向往，因为在奥运级别的体育赛事中全力竞技是他们的目标。

除此之外，利普舒特认为高铁也是这场冬奥会质量的保证。“特别是从北京到张家口的列车，可以直接开到奥运村对面，这是前所未有的。”

利普舒特还表示，冬奥会的场馆和设施不仅会为冬奥会的运动员们提供绝佳的竞技环境，也为中国运动员带来了训练机会等便利和好处，这将使中国运动员的竞技实力在接下来的十几年里大幅提升，他相信中国队在未来会变得更强。

在谈及北京冬奥会场馆的最大亮点时，卡罗尔表示国际奥委会非常重视并且认为比赛要尽可能做到碳中和，而北京冬奥会组织委员会一直在这方面努力。一个简单的例子就是使用北京夏季奥运会的场地作为冬奥会的比赛场地，比如说将“水立方”变身为“冰立方”，承办冰壶比赛。卡罗尔认为这是一个很好的示范，利用现有的场地进行比赛，而不是建造一个全新的场地，节省了大量的材料和能源。

利普舒特也认为北京冬奥组委会尽了最大努力打造环保、可持续使用的场馆。“我知道在北京的滑雪大跳台是由从前的钢铁厂改造的。”

北京首钢滑雪大跳台。图片来源：北京冬奥会宣传片视频截图

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