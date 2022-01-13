人民网努尔苏丹1月13日电 （记者周翰博）根据哈萨克斯坦跨部门防疫委员13日会发布的数据，过去24个小时哈萨克斯坦全境新增新冠肺炎确诊病例9122例。

按照流行病学评估办法，哈萨克斯坦17个州级行政单位中8个属于疫情最严重的“红区”，4个属于“黄区”，而位于“绿区”的只有5个地区。据悉，疫情最严重的“红区”包括：首都努尔苏丹、最大城市阿拉木图、直辖市奇姆肯特以及阿特劳州、阿克纠宾州、曼吉斯套州、卡拉甘达州和克兹勒奥尔达州。此外，1月11日全国共登记61例具有新冠肺炎症状，但核酸检测结果成阴性的病例。

哈卫生部副部长、国家首席卫生医师基亚索夫在接受媒体采访时表示，哈国内疫情形势正在恶化。“过去一周，所有地区的发病率都在上升。这与奥密克戎变异毒株的传播有关。”

根据哈官方统计数据，截至2022年1月12日，该国累计确诊新冠肺炎病例超过101万，死亡13062人。此外，从2020年8月1日开始统计至2022年1月11日，具有新冠肺炎症状，但核酸检测结果呈阴性的病例累计达到84474例，死亡5229例。

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