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中方呼吁也门冲突各方立即停火止暴

2022年01月13日13:36 | 来源：新华网
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新华社联合国1月12日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵12日说，早日结束冲突意味着拯救更多生命，也门冲突各方应立即停火止暴，保持最大克制，避免采取一切导致局势复杂升级的行动。

戴兵当天在安理会也门问题公开会上说，过去一段时间，也门局势持续动荡不安，冲突各方敌对行动升级，引发国际社会普遍担忧。新年伊始，也门人民亟需获取对未来的信心和希望。希望也门各方秉持良好政治意愿，坦诚交换意见，早日达成现实可行的政治解决方案。也门问题关乎海湾地区和平稳定，地区局势也影响着也门局势，中方呼吁地区国家在也门问题上发挥劝和促谈的积极作用，这符合各方共同利益。

戴兵表示，也门人道主义需求不断扩大，1560万也门民众陷入极端贫困，缓解也门人道危机、改善也门经济局势刻不容缓。中方支持联合国继续推进也门经济框架行动，分阶段实施短期和中长期救援手段。国际社会应继续为也门提供资金和物资援助，维持联合国在也门的人道救援项目。也门各方应遵守国际人道法，保障人道准入，保护平民特别是妇女、儿童等弱势群体。中方支持也门政府在经济民生领域采取积极举措，规范石油燃料市场，加强财政事务管理。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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