新华社北京1月13日电 韩国总统选举倒计时不足两个月之际，现任总统文在寅的热门“接班人”、执政党共同民主党总统候选人李在明所涉丑闻持续发酵，一名涉事者12日被发现在酒店身亡。至此，与李在明所涉丑闻相关人员已有3人死亡。

警方12日说，他们当天上午在首尔西部一家酒店发现名为李炳哲（音译）的律师死亡。三天前，他的亲人向警方报案称其失踪。

李炳哲的死因尚不清楚，他的遗体已被送往事发地附近医院解剖。当地媒体报道，事发现场没有发现打斗迹象，也没有找到其他犯罪的证据。

2021年11月29日，行人佩戴口罩在韩国首尔光化门广场过马路。（新华社记者王益亮摄）

韩国媒体称李炳哲为“吹哨人”。他最先向一家民间组织提供文件材料，指认李在明的辩护律师在一起诉讼案中获得巨额酬劳，包括3亿韩元（约合160万元人民币）现金和价值20亿韩元（1069万元人民币）的股票。

那起诉讼案中，李在明被控违反《公职选举法》，散播虚假信息。2020年7月，韩国大法院、即最高法院宣判李在明无罪。

这家民间组织怀疑，李在明辩护律师的酬劳并非由李在明本人支付，而是由他人代付。数据显示，这一期间李在明的资产减少大约3亿韩元，远低于其辩护律师所获酬劳。去年10月，这家民间组织对李在明提起诉讼。

2021年11月29日，佩戴口罩的市民在韩国首尔乘坐公交车。（新华社记者王益亮摄）

此外，李在明还卷入一起贪腐案。检方和警方怀疑，位于首尔以南的京畿道城南市2015年一个地产开发项目中，一家名不见经传的投资公司可能通过贿赂政府官员、国会议员等有影响力的人物拿下项目，进而获得相当于投资额千倍的巨额利润。李在明当时担任城南市市长。

这起案件仍在调查中。李在明宣布参选总统后，两名涉案关键人物先后于去年12月10日和21日死亡。

随着总统选举临近，在野党阵营抓住这一话题，向李在明发难。对此，共同民主党发表声明说，李在明与死亡律师李炳哲没有任何关系，针对李在明的说法纯属捏造。共同民主党同时呼吁不要把这起事件政治化，不要在没有证据的情况下抹黑总统候选人。

韩国总统选举定于3月9日举行。角逐下届总统的人选中，李在明和国民力量党总统候选人、前检察总长尹锡悦被视为“两强”候选人。近日，支持率排名第三位的国民之党总统候选人安哲秀人气攀升，选举可能转入“三强竞赛”模式。（张旌）

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