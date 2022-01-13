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英国新年第一周超430万人感染新冠

2022年01月13日11:34 | 来源：新华网
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新华社伦敦1月12日电（记者郭爽）英国国家统计办公室12日公布的最新调查数据估计，在新年第一周内，该国超过430万人感染新冠病毒，高于此前一周的370万人，再创最高纪录。

英国国家统计办公室当天公布的数据估计，在截至1月6日的一周内，英国大部分地区人群中新冠确诊比例继续增加，威尔士和北爱尔兰的确诊比例也继续上升，但伦敦地区呈下降趋势。在截至1月7日的一周内，苏格兰的新冠确诊比例同样继续上升。

国家统计办公室11日公布的数据还显示，2021年最后一周，英国新冠死亡人数有所下降。但该机构指出，由于假期登记服务关闭，该数据或因此受到影响。

英国政府12日公布的疫情数据显示，该国新增确诊129587例，累计确诊14862138例；新增死亡398例，累计死亡151007例。截至1月12日，该国12岁以上人员已有超过90%接种至少一剂新冠疫苗，超过83%已接种过两剂疫苗，超过62%已接种加强针。

自去年底变异新冠病毒奥密克戎毒株出现以来，英国单日新增确诊病例数不断飙升，多次刷新疫情以来最高纪录。1月8日以来，该国单日新增病例数略有下降，但仍均保持在12万例以上。

英国詹姆斯·库克大学医院急救护理专家理查德·克里博士指出，在全国范围内，新冠入院病例数仍然很高，但被收治的病例数可能开始趋于平稳。由于奥密克戎毒株快速传播，医院中新冠患者总数显著增加，但被送入重症监护室的患者人数仍保持相对较低水平。医院中目前因感染新冠病毒而缺勤的医护人员数量仍然较大，医院承受巨大压力，但情况比此前一周有所好转。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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