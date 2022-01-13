新华社北京1月13日电 综述：奥密克戎肆虐 拉美疫情升级

新华社记者黄顺达 陈瑶

随着奥密克戎等新冠病毒变异毒株的传播，新冠疫情近期在一些国家和地区以前所未有的速度和规模蔓延。拉美地区同样出现确诊病例激增，甚至发生同一天3个国家单日新增确诊病例创新高的情况。

面对变异毒株带来的挑战，拉美多国专家呼吁切勿掉以轻心，加强疫苗接种、落实防控举措仍是现阶段防疫之要义。

拉美地区疫情反弹

世界卫生组织11日发布的新冠疫情周报显示，截至9日的一周，美洲地区新增确诊病例超过600万例，创疫情以来最高纪录；阿根廷新增确诊病例较前一周增长101%；巴西、墨西哥新增死亡病例分别较前一周增长15%与28%。

阿根廷、墨西哥和玻利维亚11日发布的官方数据显示，其单日新增确诊病例均创下疫情暴发以来新高。智利等国疫情近日也大幅反弹。厄瓜多尔卫生部预计，该国近期将出现感染“新高峰”。

面对新冠疫情反弹，拉美一些专家认为新的感染高峰正在逼近。墨西哥微生物学家希梅内斯-菲维近日表示，拉美地区抗疫能力相对弱，在未来几周或几个月内，该地区疫情严重程度可能进一步加剧。

奥密克戎加速传播

多名专家表示，近期拉美多国疫情反弹，除假期人员流动大等因素外，奥密克戎毒株更易传播是主因之一。与其他新冠病毒变异毒株相比，奥密克戎具有潜伏期短、传染性强等特点，它与德尔塔等毒株在拉美地区交织传播，使该地区各国防疫面临巨大挑战。

阿根廷卫生部长卡拉·比索蒂9日用“爆炸式增长”来形容奥密克戎毒株导致的疫情走势。希梅内斯-菲维在接受新华社记者采访时表示，奥密克戎毒株正在墨西哥“迸发式”传播。智利临床化学专家马塞洛·阿拉尔孔认为，奥密克戎毒株对智利造成的影响或许会在2月更集中地体现。

世卫组织下属泛美卫生组织新冠事务负责人西尔万·阿尔迪吉耶里认为，尽管现有数据显示奥密克戎毒株感染者的住院比例低于德尔塔毒株感染者，但奥密克戎毒株的具体危害仍有待研究，目前尚不清楚何时能将其有效控制。

抓紧筑牢免疫屏障

为遏制新冠病毒传播，拉美多国近日加强防疫措施。智利宣布推迟多处陆路过境点开放时间。厄瓜多尔、玻利维亚等国取消一系列新年集会活动，尽可能避免大规模感染。墨西哥、阿根廷等国陆续开展加强针疫苗接种。一些国家在边境等地加强病毒检测与疫苗接种证明检查。

阿尔迪吉耶里表示，提高疫苗接种率、落实防疫措施依然是减少感染的关键，“根据各国疫情现状，加强针疫苗接种可作为一项有效策略”。

希梅内斯-菲维认为，接种疫苗对抵抗奥密克戎毒株有效且必要。她说，疫情防控一刻也不能放松，要努力减少危重症发生率。“控制疫情关键在于早期防护措施，而不是后期医疗手段，只有这样才能拯救更多人。”（参与记者：倪瑞捷、朱雨博、尹南）

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