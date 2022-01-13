新华社河内1月13日电（记者陶军）庆祝中越建交72周年活动暨2022年第一届中越文艺表演大赛胡志明市大学赛区开幕式12日在当地举行，该活动由中国驻胡志明市总领馆与胡志明市友好组织联合会以及胡志明市财经大学共同举办，庆祝活动气氛热烈，文艺表演精彩纷呈。

中国驻胡志明市总领事吴骏在致辞中表示，中越建交72年来，两国在发展进程中保持相互支持、密切合作。中国已连续多年成为越南最大贸易伙伴和最大进口市场，越南也是中国在东盟的最大贸易伙伴。中越两国人民在抗击新冠疫情和推动经济合作过程中携手并肩，两国贸易实现逆势增长，各领域合作取得重要成果。

吴骏指出，青年一代已经成为中越文化交流合作重要的参与者、贡献者和受益者，希望两国青年充分发挥创造力和行动力，为促进中越友谊不断注入新的活力。

越南胡志明市越中友协常务副主席陈抗战在致辞时表示，中国是世界上第一个承认越南社会主义共和国的国家，此后其他国家才陆续同越南建立外交关系。越南人民永远铭记中国人民在越南抗法、抗美斗争中给予的宝贵支持。近年来越中全面战略合作伙伴关系继续得到巩固发展，越中经贸合作如火如荼。面对疫情，两国互相帮助，携手抗疫，并保持两国经济发展势头，这些都是两国深厚友谊的体现。

据悉，此次由中越双方联合举办的文艺表演大赛吸引了胡志明市十余所高校参与，为当地青年学生提供了深入了解中国文化、展示艺术才华的机会。

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