新华社北京1月12日电 综合新华社驻外记者报道：随着变异新冠病毒奥密克戎毒株扩大传播，多个国家迎来新一波新冠确诊病例激增潮。12日，德国、保加利亚和斯洛文尼亚报告的单日新增确诊病例数创下疫情以来的新高。此外，日本当天新增确诊病例数时隔约4个月再次破万。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所12日公布的疫情数据显示，截至当日零时，德国较前一日新增确诊病例80430例，单日新增确诊病例数首次突破8万例，累计确诊7661811例；新增死亡384例，累计死亡114735例。全国7天感染率（每10万人7天内新增确诊病例数）升至407.5。已有72%的德国民众完成疫苗全程接种。

数据还显示，德国目前已累计报告奥密克戎毒株感染病例118298例。罗伯特·科赫研究所此前发布周报说，德国过去数周奥密克戎感染病例正迅速增加。

保加利亚卫生部12日公布数据显示，截至当天零时，该国过去24小时新增确诊病例7062例，创疫情暴发以来新高，累计确诊794240例，累计死亡31761例。

欧洲疾病预防控制中心数据显示，截至11日，保加利亚仅有约33.5%的成年人完成疫苗接种，接种率在欧盟国家中垫底。

保加利亚医生格尔加娜·尼科洛娃12日对新华社记者表示，随着德尔塔毒株和奥密克戎毒株在保加利亚同时传播，第五波新冠疫情已经在该国暴发，住院人数正不断增加，医院和医生面临着巨大压力。

为遏制疫情，保加利亚于2020年3月开始实施为期1个月的全国紧急状态，此后多次延长疫情紧急状态，最近一次延长至2022年3月31日。

据斯洛文尼亚国家公共卫生研究所12日发布的数据，该国11日新增新冠确诊病例7420例，连续第二天创疫情暴发以来新高，累计确诊达到505929例。截至目前，斯洛文尼亚人口中新冠疫苗完全接种率约为57%，在欧盟国家中排名靠后。

数据还显示，斯洛文尼亚全国11日共进行了84322例快速抗原检测和14814例核酸检测。所有抗原检测结果呈阳性者须再次通过核酸检测确认，当天核酸检测阳性率约为50.1%。斯洛文尼亚国家公共卫生研究所警告说，由于接受检测人数有限，“登记的新感染人数低于实际感染人数”。

虽然斯洛文尼亚政府已经实施了几个月的“疫苗通行证”措施，规定只有接种过新冠疫苗、近两日新冠检测呈阴性或新冠康复患者才被允许进入大多数室内公共场所，并限制商店内的顾客密度，但疫情蔓延仍无法得到控制。

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间12日18时30分（北京时间17时30分），日本当日新增确诊病例13052例，累计确诊1793265例；新增死亡5例，累计死亡18424例。这是2021年9月9日以来日本单日新增确诊病例再次超过1万例。

统计显示，东京都12日新增确诊病例2198例，是2021年9月4日以来单日新增确诊再次超过2000例。当天新增确诊病例较多的地区还包括大阪府、冲绳县、长野县等。此外，驻日美军多个基地当天共计报告新增确诊病例数百例，其中冲绳驻日美军基地报告新增确诊295例。

据日本政府统计，截至12日，日本新冠疫苗接种超过2亿剂次，总人口的78.5%完成两剂疫苗接种。（参与记者：张毅荣、林浩、彭立军、华义）

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