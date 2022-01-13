新华社布鲁塞尔1月12日电（记者任珂）北约-俄罗斯理事会会议12日在位于比利时首都布鲁塞尔的北约总部举行，讨论俄与北约关系以及欧洲安全等问题，双方在北约东扩等问题上分歧依旧。

此次会议是北约-俄罗斯理事会两年多来举行的首次会议，近4小时的会议以闭门形式举行。俄外交部副部长格鲁什科和国防部副部长福明率团出席，北约秘书长斯托尔滕贝格、美国常务副国务卿舍曼和其他北约成员国代表与会。

格鲁什科在会后举行的记者会上说，双方讨论了近年来导致欧洲安全恶化的所有因素，会议有助于了解对方立场，同时也表明双方在众多基本问题上存在分歧。俄方准备继续与北约对话，但对话取得成果的前提是谈判必须朝着共同的目标迈进。

格鲁什科表示，北约东扩严重影响欧洲安全，并导致安全局势恶化。俄方要求北约为排除其进一步东扩的可能提供法律保障。俄方以书面形式向北约提出改善欧洲安全的建议，希望北约也能以书面形式提出意见，或解释无法接受的原因。

格鲁什科说，俄罗斯希望在利益平衡的基础上摆脱与北约的关系危机。如果北约改变其“共同安全”立场，俄方不排除恢复其常驻北约代表团的工作。

斯托尔滕贝格在记者会上表示，双方分歧“难以弥合”，但会谈是一个积极信号。双方都认为有必要恢复对话。北约将尽一切努力寻找政治进展的道路。

2021年12月，俄罗斯外交部就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国和北约为排除北约进一步东扩的可能提供法律保障。同月，俄罗斯向美方提交了俄美安全保障条约草案和俄与北约成员国安全保障措施协议，内容包括要求排除北约进一步东扩，美方不在非北约成员国的原苏联加盟共和国领土上建立军事基地、不同这些国家发展军事合作，以及北约承诺不把乌克兰等国纳入北约等。（参与记者：华迪）

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