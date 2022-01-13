新华社华盛顿1月12日电（记者高攀 许缘）美国劳工部12日公布的数据显示，去年12月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨0.5%，同比上涨7%，创1982年6月以来最大同比涨幅，凸显美国通货膨胀压力继续攀升。

数据显示，住房成本和二手车价格上涨是推动去年12月美国物价上涨的主要因素。当月，二手车价格环比上涨3.5%，同比上涨37.3%；剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.6%，同比上涨5.5%，为1991年2月以来最大同比涨幅。

美国总统拜登当天发表声明说，最新数据表明美国物价涨幅仍然太高，挤压了家庭预算，政府还有很多工作要做。通胀是一项全球性挑战，他将继续致力于控制通胀、保持经济强劲增长。

经济学家认为，美国通胀压力持续高企受到消费需求强劲、供应链瓶颈持续、薪资上涨、货币政策过度宽松等一系列因素影响，不大可能很快缓解。美联储上周公布的去年12月货币政策会议纪要显示，在美国经济走强和通胀水平不断上升的背景下，美联储可能提前加息，并在此后启动资产负债表缩减进程。

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