新华社联合国1月12日电（记者王建刚）联合国大会主席发言人库比亚克12日说，8个联合国会员国因未缴纳联合国会费而失去在联合国大会的投票权。

库比亚克在当天的例行记者会上说，这8个国家分别是伊朗、苏丹、委内瑞拉、安提瓜和巴布达、刚果（布）、几内亚、巴布亚新几内亚、瓦努阿图。

根据联合国秘书长古特雷斯11日致联合国大会的信件，11个国家已拖欠会费两年以上，其中8个国家被取消在联大的投票权。

根据《联合国宪章》第十九条规定，如果会员国拖欠的会费额等于或超过前两年所应缴纳的会费，它们就会失去在联大的投票权，除非可以证明这种情况是由不可控因素造成的。

根据古特雷斯的信件，科摩罗、圣多美和普林西比、索马里属于“由不可控因素造成的”范畴，其2022年的投票权仍可保留。同时，被取消投票权的8个国家只要支付规定的最低金额，便可恢复其投票权。

第76届联合国大会去年12月批准总额为31.22亿美元的联合国2022年度常规预算。联合国常规预算经费的分摊比例以各国支付能力为原则确定。

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