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英国首相承认2020年疫情期间曾违规参加酒会

2022年01月13日08:34 | 来源：新华网
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新华社伦敦1月12日电（记者张代蕾 许凤）英国首相约翰逊12日承认他曾于2020年违反新冠防疫规定参加酒会，并为此表示道歉。英国反对党和部分民众认为，约翰逊应引咎辞职。

英国媒体日前报道说，约翰逊的秘书曾于2020年5月英国因新冠疫情实施“封城”期间在首相府花园组织酒会，约40名政府人员参加。该消息引发众怒，约翰逊一度拒绝回应此事。

约翰逊12日在英国议会下院接受质询时承认自己曾参加那场酒会，称他当时认为那是一场公务活动，参加酒会是为了感谢身边的工作人员。约翰逊为此表示道歉，并表示他会对参加酒会一事承担责任，但要等针对此事的专项调查结束后再做处理。

反对党工党领导人斯塔默表示，约翰逊的说辞“荒谬”，是对英国公众的“冒犯”。他和其他一些反对党议员呼吁约翰逊辞职。

此前，约翰逊政府曾曝出多起违反防疫规定的丑闻，涉及人员包括约翰逊的前高级顾问卡明斯、前卫生大臣汉考克等。英国民调机构11日公布的民调结果显示，过半数受访者认为约翰逊应该辞职。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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