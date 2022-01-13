新华社德黑兰1月12日电（记者王守宝 高文成）伊朗议会国家安全和外交政策委员会主席瓦希德·贾拉尔扎德12日表示，伊朗寻求在伊核协议相关方谈判中达成一项维护伊朗利益的永久性协议。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，贾拉尔扎德当天在接受采访时表示，伊朗寻求在伊核谈判中达成一项永久性协议，伊核协议其他相关方提出的“临时协议”不是伊方希望的“理想结果”，但有关提议既没有被接受，也没有被拒绝。

贾拉尔扎德说，任何协议都需要得到执行，西方国家一直不信守承诺，因此它们应采取有效措施加以弥补。他同时表示，如果谈判符合伊朗的利益，可以考虑让美国直接参与谈判。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。

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