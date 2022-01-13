新华社哈拉雷1月12日电（记者张玉亮）津巴布韦总统姆南加古瓦12日在总统府发表电视讲话，对中国政府向津方援助新一批新冠疫苗的决定表示感谢。他说，在津面临第四波疫情并与奥密克戎毒株作斗争的关键时刻，中方的援助将有助于津政府更好地抗击疫情。

姆南加古瓦对中方在中非合作论坛第八届部长级会议上宣布的对非疫苗援助新举措表示由衷赞赏。他说，对津方的疫苗援助体现出中方言出必践。得益于中国的大力支持，包括津巴布韦在内的众多非洲国家和其他发展中国家获得了防护效果好且能够负担得起的疫苗。

姆南加古瓦表示，津巴布韦暴发疫情以来，中国政府和人民为津抗疫事业提供了巨大支持。除疫苗合作外，中方还提供了大批医疗物资援助，并向津派遣医疗专家组协助抗疫，津政府和人民牢记于心、深表感激。

据介绍，中方援助的新一批新冠疫苗将陆续运抵津巴布韦。去年2月以来，中方已分多批向津方援助了疫苗，津政府还向中方采购了多批疫苗。

津巴布韦卫生部数据显示，截至11日晚，在津全国约1400万人口中，已有417万人接种至少一剂新冠疫苗，其中319万人完成两剂接种。在该国接种的新冠疫苗中，95%以上为中国生产。

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