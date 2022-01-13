本报华盛顿1月11日电 （记者李志伟）世界银行11日发布的最新一期《全球经济展望》报告预测，全球经济2021年增长5.5%，2022年将增长4.1%，均较此前预测下调0.2个百分点。报告指出，由于新冠病毒变异毒株构成新的威胁，加之通货膨胀、债务与收入不平等加剧，全球经济复苏势头将显著放缓。

报告预计，发达经济体2021年增长5%，2022年将增长3.8%，分别下调0.4和0.2个百分点；新兴市场和发展中经济体2021年增长6.3%，2022年将增长4.6%。2021年欧元区经济增长5.2%，2022年将增长4.2%。美国经济2021年增长5.6%，较此前预期下调1.2个百分点，2022年将增长3.7%，下调0.5个百分点。

报告认为，奥密克戎毒株的快速传播意味着近期新冠肺炎疫情很可能继续扰乱经济活动。目前，许多发展中经济体都缺乏在必要时为经济提供支持的政策空间。在此背景下，新一轮疫情、持续存在的供应链瓶颈和通胀压力，再加上全球许多地区金融脆弱性上升，都可能让硬着陆风险增加。

报告认为，全球经济目前面临宏观经济失衡，世界各经济体之间以及经济体内部收入不平等日益加剧和疫情带来持续压力等三大挑战，并就如何应对这些挑战提出一系列政策建议，包括加快债务减免、增加清洁能源投资、优先考虑公共支出、加强金融体系、调整债务结构、高度关注粮食安全等。

《 人民日报 》（ 2022年01月13日 17 版）

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