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外交部谈美温室气体排放量反弹：美方不要盯着别人的地、荒了自家的田

2022年01月13日05:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月12日电  （记者李欣怡）就有报告称初步测算美国2021年温室气体排放量同比增长6.2%，外交部发言人汪文斌12日表示，作为发达国家和温室气体排放大国，美方不要盯着别人的地、荒了自家的田，应改改“说多做少”“开空头支票”的老套路，尽快加入行动派的队伍中来。

　　汪文斌说，中方注意到相关报道。近期，也有其他一些国际权威研究报告得出了相似结论。中方对此表示遗憾。

　　他说，气候变化给人类生存和发展带来严峻挑战，作为发达国家和温室气体排放大国，美方不要盯着别人的地、荒了自家的田，应改改“说多做少”“开空头支票”的老套路，尽快加入行动派的队伍中来。

　　“美排放量反弹的现象也再次提醒我们，提出和制定减排目标时，应客观理性，坚持共同但有区别责任原则，并考虑不同国情，不应好高骛远，更不能为了抢抓眼球，或为了限制发展中国家的正当发展权益而恶意提高目标。”汪文斌说。

　　汪文斌指出，应对气候变化，习近平主席强调“以实则治”，强调“行动，愿景才能变为现实”。中国历来是气候治理的实干家和行动派，一直主动承担与国情相符合的国际责任，不断提高应对气候变化行动力度。

　　汪文斌说，在提前超额完成2020年气候行动目标基础上，2020年9月中方宣布了中国碳达峰、碳中和目标愿景，之后提高了各项国家自主贡献目标，出台了落实双碳目标的“1+N”政策体系，以实际行动为全球气候治理增添正能量。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月13日 17 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)

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