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“体现了柬中农业合作的巨大潜力”

本报记者  赵益普
2022年01月13日05:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　柬埔寨桔井省正进入热带水果收获旺季。香蕉园中，人们忙着采摘、清洗、修把、过秤、包装、抽真空……一箱箱香蕉将通过全程冷链运输到中国市场。柬埔寨农林渔业部数据显示，2021年1月至9月，柬埔寨出口香蕉34.3万吨，同比增长46.2%，其中对中国出口达30.1万吨，占比近九成，是2019年同期的约15倍。

　　在桔井省绿洲农业发展（柬埔寨）有限公司建设的柬埔寨—中国热带生态农业合作示范区包装厂内，22岁的柬埔寨小伙云坤正熟练地作业。“我学的是农学专业，刚毕业时很难找到工作。随着对中国市场的出口不断增加，很多柬埔寨香蕉种植企业看到了机遇，我和同学们的工作机会多了起来。”云坤说，庞大的中国市场吸引着柬埔寨蕉农，也促使当地香蕉种植、加工、出口等流程更加完善。

　　记者在合作示范区看到，已经开发的1500公顷土地上，种有香蕉、芒果、橡胶、柚木、胡椒等热带作物，另有大片平整完毕的土地等待种植。柬埔寨香蕉出口商帕洪春介绍，目前，柬国内至少有15家香蕉种植企业，种植面积超过4000公顷，组培苗厂、有机肥厂、纸箱厂、套袋厂和冷链物流企业等配套企业也逐渐建立起来，促进了香蕉出口产业发展。

　　除了香蕉，芒果也是柬埔寨对华出口的一大亮点。2021年5月7日，柬埔寨鲜芒果首次出口到中国。数据显示，截至去年11月底，柬埔寨向中国出口鲜芒果已达638吨；2021年前10个月，柬埔寨出口芒果干1.5万吨，其中对华出口1.2万吨。柬埔寨驻华大使西索达表示，柬埔寨鲜芒果成功输华并取得喜人成果，“体现了柬中农业合作的巨大潜力”。

　　柬业内人士认为，以水果为代表，柬中农产品贸易迎来机遇。柬埔寨农林渔业部的公告说，中国已成为柬埔寨水果、大米、木薯粉等多项主要农产品的最大出口市场，柬中双方正就柬埔寨龙眼、巴沙鱼直接出口进行考察评估。柬埔寨皇家农业大学农学院院长吉洪表示，柬埔寨是以农业为主的国家，农产品出口对柬经济起到重要支撑作用。“得益于同中国市场的紧密对接，农业成为柬埔寨在疫情冲击下为数不多的实现逆势增长的产业之一。”

　　吉洪表示，除了向中国出口优质农产品，柬埔寨同中国在农业生产技术和种植经验等方面也加强了交流。2021年11月29日至12月5日，“中国（海南）—柬埔寨热带农业技术培训班、香蕉标准化生产技术培训班”举行。培训班由中国热带农业科学院的专家视频授课，柬埔寨学员在皇家农业大学进行理论学习。学习结束后，学员们还到桔井省农业基地进行了田间实践。目前，培训班已举办5期，300多名学员顺利结业。

　　（本报金边电） 


　　《 人民日报 》（ 2022年01月13日 17 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)

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