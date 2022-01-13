本报记者 刘 慧 刘玲玲 沈小晓

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随着大数据、人工智能、物联网等前沿技术的应用，越来越多国家和城市积极拓展智慧城市应用场景，切实提升城市管理成效，改善民众生活质量。

城市的智能化程度是城市发展水平与核心竞争力的重要体现。一些国家积极拓展智慧城市应用场景，通过制定和实施“智慧国”“智慧城市创新中心”“数字政府”等规划，推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，破解城市管理难题，有益做法值得借鉴。

新加坡——

数字技术助力“智慧国”建设

提醒患者记录体温和血压，实时关注患者心理健康状态……这是新加坡开发的一款“聊天机器人”在新冠肺炎疫情期间提供的贴心服务。“聊天机器人”还能与患者进行在线娱乐活动，并提供五种语言服务。

在新加坡政府推动下，数字技术广泛应用在交通、健康、城市生活、政府服务等多个领域，让民众生活更加便利。政府在一些组屋为老年人安装了无线紧急呼救系统。当出现身体不适，只需按下呼救按钮，门牌号等详细信息就会在30秒内出现在组屋公共区域的显示屏上，并发出警报，社区人员会及时前去救助。依托安装在灯上的传感器，一些街区的照明灯会随着自然光线的强弱变化自动调整亮度，让民众出行更安全。除了控制路灯亮度，小小传感器还能收集温度、降雨量等气象数据。

到综合诊所看病，到国家图书馆借书，到政府机构办理手续……如今，在新加坡大部分需要用到身份证的场合，只需点击手机应用Singpass里的数码身份证便可轻松解决。 Singpass应用由新加坡政府推出，提供了多项数字服务，比如查看公积金、组屋买卖信息、接收政府机构的通知等。市民可以通过该应用在网上签署相关文件和协议。新加坡政府还计划将电子驾照、职业证照等纳入应用，并提供多语种服务。

目前，Singpass用户超过320万，占新加坡总人口的近六成。这款应用的迅速推广是新加坡“智慧国”建设的一个缩影。

2014年，新加坡政府推出“智慧国2025”计划，通过应用信息技术，建设数字政府，发展数字经济，打造数字社会。根据该计划，政府负责制定推广应用数字技术的政策和措施。例如，发布《数码能力蓝图》，帮助社区和企业提高使用数字技术的水平；制定《数字经济行动框架》，加强人才建设，促进行业和企业数字化转型；发布《数字政府蓝图》，制定14个关键指标衡量政府数字化进程，并且对指标和措施进行动态更新。目前，新加坡94%的政府服务已实现数字化，更多的智能市镇功能正在开发中。

法国尼斯——

“智慧城市创新中心”推动可持续发展

法国东南部城市尼斯，是法国乃至欧洲最早发展的智慧城市之一。在位于尼斯市生态谷的“智慧城市创新中心”内，多块电子屏幕上展示着尼斯智慧城市建设的项目和应用。这个面积300多平方米的办公大厅，不仅是一个展示区域，更是高校、研究机构与企业协同合作的“城市研究实验室”，一项项创新型应用在这里孵化，推动智慧城市可持续发展。

城市环境监测是“智慧城市创新中心”首批应用之一。通过在尼斯西部160公顷区域内部署的近3000个传感器网络，可远程收集空气、噪音、水、废弃物管理等环境数据，以测试近20种新服务。

尼斯的智慧城市建设主要涵盖环境、交通、能源和应急管理四个领域。借助新技术和新业态，优化城市管理、改善居民生活。

在智慧城市建设中，尼斯重视先进技术的试验和应用，并将其视为推动智慧城市建设和运行的必要条件。例如在能源领域，2017年至2020年进行了“尼斯智慧谷”项目试验，大规模整合了可再生能源和电动汽车充电站。通过优化流程，灵活应对本地配电网络面临的挑战。

为加快智慧城市建设，尼斯加强与大型工业集团、中小企业和初创企业的合作，将创新和可持续发展置于核心位置，已形成6个辐射全国的竞争力集群和一个致力于创新服务研究试验的中心。

尼斯生态谷作为“试验基地”参与了欧盟的“可持续城市共创的可复制解决方案”项目的部署。2017年底至2022年，通过优化建筑物能源消耗实时管理，建设电动汽车充电站，做好城市供暖网络热回收等废弃能源收集，完善新一代共享汽车的试验应用场景等举措，尼斯在不断探索节能、绿色、宜居的智慧城市建设模型。

阿联酋阿布扎比——

运用数据提升城市管理水平

下班回到家，沙布提熟练地打开手机里的TAMM应用程序，顺利缴纳了本月水电费。接着，他在应用程序里预约了两周后的驾驶考试，并在手机上直接支付了考试费。“TAMM非常方便，我现在足不出户就可以在应用程序里缴纳相关费用，还可以使用其他政府服务。”沙布提说。

TAMM应用程序是阿联酋阿布扎比市政府开发的网上服务一站式平台，为民众提供新一代数字政府服务，如医疗预约和生活缴费，以及申请经营许可、更新居住证件、求职等。用户在该平台上可直接访问所有的政府服务和信息。

阿布扎比市政府利用TAMM平台开发了很多新功能。“阿布扎比支付”就是其中一项，旨在为用户提供安全和标准化的在线支付方式。该市支持部负责人凯比表示，TAMM应用程序的开发使用，符合阿布扎比发展智慧城市的愿景，通过创新技术、鼓励投资等方式，推动城市数字化发展。

在智慧城市的建设与管理过程中，阿布扎比市政府重视民众的参与和互动。政府推出CityGuard应用程序，民众可通过发送文字、图片或视频，向政府投诉或反映问题。政府联络中心收到问题投诉后，再分配给相关部门解决。在这一过程中，用户还可通过应用程序或阿布扎比电子政务网站等平台，实时了解进度。

全球统计数据库Numbeo发布的2021年世界城市生活质量调查结果显示，阿布扎比连续5年上榜全球“最安全的城市”。这得益于阿布扎比警方启动的“平安城市”项目。通过综合使用传感器、摄像头以及车牌识别和人脸识别等技术，将数据传输到中央控制室，帮助警方研判治安形势和处置突发事件。

阿布扎比在2018年启动了智慧城市和人工智能五年计划，旨在利用大数据、人工智能、云计算、物联网等新技术，加强城市数字化管理，实现可持续发展。阿布扎比市政官员库拜斯说：“阿布扎比智慧城市项目致力于对城市环境、社会管理和经济金融等领域进行数字化改造，让数据和技术更好服务生活。”阿布扎比市政和交通运输部门负责人阿赫巴比认为，数字化有助于更好地进行城市管理与规划，提升城市发展水平和高度。

（本报曼谷、巴黎、开罗1月12日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月13日 17 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)