本报北京1月12日电 （记者李欣怡）外交部发言人汪文斌12日说，中方坚定支持一切有利于哈萨克斯坦国内局势恢复稳定的措施，将继续为哈方保持国家稳定健康发展提供一切必要帮助。

哈萨克斯坦驻华大使柯依舍巴耶夫日前在北京表示，衷心感谢和高度赞赏中方在哈萨克斯坦遭遇困难时刻给予哈萨克斯坦和哈萨克斯坦人民的支持。汪文斌在例行记者会上就此回答了记者提问。

汪文斌说，哈萨克斯坦发生大规模骚乱后，习近平主席向托卡耶夫总统致口信，公开表达支持，表示中方愿尽己所能向哈方提供必要支持，帮助哈方渡过难关。王毅国务委员兼外长同哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季通电话，再次表达中方对哈方维稳止暴的坚定支持。中方还同其他上海合作组织成员国一道，第一时间就哈局势发表声明，支持哈领导人为恢复国内局势稳定所采取的举措，展现了成员国对哈方的有力支持。

汪文斌说，托卡耶夫总统对习近平主席在哈危急时刻致口信深表感谢。特列乌别尔季副总理兼外长称中国外长在哈全国哀悼日之际致电，再次彰显了中方对哈方的坚定支持和兄弟情谊。这些互动充分体现了中哈永久全面战略伙伴关系的高水平，也彰显了中哈两国安危与共的深厚情谊。

“中方坚定支持一切有利于哈国内局势恢复稳定的措施，将继续为哈方保持国家稳定健康发展提供一切必要的帮助。”汪文斌说。

《 人民日报 》（ 2022年01月13日 03 版）

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