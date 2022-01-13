美国两党政客出于自身政治私利，大搞表演政治、身份政治，导致不同社会群体的政治认同渐行渐远，成为撕裂美国的顽疾

新年伊始，美国各界对美式民主困境的忧虑与批评继续发酵。去年1月，国会山骚乱事件震惊世界，将美国政治的极端分裂与失序暴露在了全球视线中。一年来，美国政治依旧为党派纷争所裹挟，美国民众希望看到的变革远未发生，人们对美国民主的信心跌到了新的低谷。

国会山骚乱事件被认为“是对美国民主灯塔形象的一记重击”。事件发生后，美国国内的批评和反思声浪迅速涌起，其中不乏希望开启民主重建的声音。然而，美国政治极化筑起的隔绝之墙如此牢固高耸，甚至连国家民主制度陷入危机的现实也难以让政客们放下党派私利。围绕对骚乱事件的调查和定性，美国两党各执一词，不时引发更为激烈的政治攻讦。民主党人将骚乱视为共和党人散布谎言、攻击民主的后果，共和党人则反击民主党人对骚乱事件的调查目的是分裂国家。双方对基本事实的认定也存在巨大鸿沟。美国《华盛顿邮报》和马里兰大学的联合民调显示，78%的民主党人认为骚乱事件中的抗议者是暴力的，仅有26%的共和党人认同这一点。苦涩的事实越来越清楚地表明，骚乱只是美国民主“更深层次撕裂的前兆”。

美国严重的政治极化导致教训被淡忘，变革的希望被吞噬。“国会山骚乱是美国的耻辱，但更令人沮丧的是，美国两个交战的党派的反应方式”“美国没有团结起来守护自己的民主，而是陷入了更深的分裂”“政党仍然两极分化，没有关于良好政府的诚实辩论，美国的民主在流血，看不到尽头”……美国舆论的种种不满，反映出对国内政治困局的深深失望。美国网络媒体Axios的最新民调结果显示，超过一半的受访者认为，与国会山骚乱类似的事件可能会在未来几年内再次发生。“政治暴力化”“内战风险”等词汇也更加频繁地出现在美国媒体对国内政治的解读中。“我们伟大的国家如今正在不断扩大的深渊边缘摇摇欲坠。如果不立即行动起来，我们将面临真正的内战危机，导致宝贵的民主制度就此丧失。”美国前总统卡特近日在《纽约时报》上撰文指出。

美国两党政客出于自身政治私利，大搞表演政治、身份政治，导致不同社会群体的政治认同渐行渐远，成为撕裂美国的顽疾。有评论指出，美国当前的政治分化，已不仅仅是政策偏好有差异，而是更普遍地表现为“将对方视为威胁”的“心理隔阂”。因为两党敌意加深，共识不断压缩，国家治理变得更为艰难。在抗击疫情、经济重建、选举改革、警务改革、控枪措施等几乎所有重要政策领域，美国两党长期僵持不下，“为反对而反对”变成通行逻辑，“我办不成事也不能让你办成”的心理泛滥成灾。治理失灵导致公众对美国民主更加失望。美国国家公共广播电台与益普索集团联合进行的一项民调显示，64%的受访者认为美国民主“面临失败的风险”，70%的受访者认为美国“正处于危机之中”。哈佛大学肯尼迪政府学院的民调显示，只有7%的美国年轻人认可美国民主制度，前所未有之低。

“美国民主会好起来吗？”越来越多美国民众发出这样的疑问。然而，美国一些政客却对此置若罔闻，热衷于在国际上制造“捍卫民主”的假象。这样的做法非但提升不了美国民主的国际形象，反而导致美国迫切需要的国内变革难以推进。美国民主的真正威胁是其国内政治。只有及早正视这个现实，采取切实行动缓解自身的“民主赤字”，美国才可能走出民主困境。

《 人民日报 》（ 2022年01月13日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)