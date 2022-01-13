欧亨尼奥·布雷戈拉特

构建人类命运共同体理念摒弃了“国强必霸”的传统思维，为世界各国友好交往规划了新的路径，为国际关系未来描绘了新的愿景

1971年中华人民共和国恢复在联合国合法席位的时候，我刚刚进入西班牙外交系统工作。我当时就认为，只有恢复拥有数亿人口的中华人民共和国的合法席位，联合国才能真正成为有普遍代表性的国际组织。新中国恢复在联合国的合法席位开启了中国与联合国合作的新篇章，这是20世纪具有里程碑意义的重要事件。仅仅一年多后，西班牙就同中国建立了外交关系。

中国不断为联合国的发展贡献力量，成为维护世界和平与发展的重要力量。如今，中国是联合国第二大会费国和维和摊款国，也是安理会常任理事国中派遣维和人员最多的国家。中国一直奉行独立自主的和平外交政策，早在上世纪50年代就和印度、缅甸共同倡导了和平共处五项原则。作为最大的发展中国家，中国一直坚定支持各国探索符合自身国情的发展道路，坚定维护广大发展中国家的共同利益，呼吁通过外交和政治渠道和平解决争端，为维护国际公平正义作出了重要贡献。

中国与世界的联系越来越紧密。改革开放以来，中国探索出了一条独特的发展道路，在世界经济中发挥着越来越重要的作用。1987年以来，我3次担任西班牙驻华大使，一共在中国度过了12年时光，亲眼见证了中国沧海桑田般的伟大变革。随着改革开放进程的深化，中国拥有了全球规模最大且快速增长的中等收入群体，形成了世界上最有发展潜力的巨大市场，为其他国家发展提供了重要机遇。中国积极与其他国家分享发展红利，提出了共建“一带一路”等倡议，促进了沿线各国基础设施建设和有关国家间的互联互通。

中国在推动落实联合国2030年可持续发展议程中发挥的重要作用有目共睹。中国政府带领数亿人口摆脱贫困，为世界减贫事业作出了卓越贡献，也为其他国家提供了重要发展经验。中国宣布将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，为全球应对气候变化作出了表率。

21世纪的和平与繁荣取决于世界的包容度。虽然不同国家间存在差异和分歧，但越来越多国家认识到，国际合作对战胜人类面临的共同挑战必不可少，无论是在抗击疫情、应对气候变化还是在推动世界经济复苏发展等方面都是如此。世界需要更多的合作而非对抗，需要更多的联通而非遏制，只有这样我们才会有一个和平与繁荣的未来。

中国积极参与全球治理、维护多边主义的行动得到广泛认可。习近平主席提出的构建人类命运共同体理念摒弃了“国强必霸”的传统思维，为世界各国友好交往规划了新的路径，为国际关系未来描绘了新的愿景。中国一直是开放型世界经济、多边国际秩序的倡导者和维护者，欧洲在这些议题上与中国有着一致的立场。相信中国未来一定会继续深化改革、扩大开放，也期待欧洲与中国在各领域继续加强合作，为世界和平与发展贡献更多力量。

（作者为西班牙前驻华大使）

《 人民日报 》（ 2022年01月13日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)