本报记者 高 乔

非洲疾病控制中心发布最新数据显示，截至1月8日，非洲联盟55个成员国累计报告新冠肺炎确诊病例突破1000万例。

第四波疫情来势汹汹

2021年12月起，非洲地区第四波疫情开始蔓延。世卫组织非洲区域主任玛奇迪索·穆蒂表示，“奥密克戎毒株在全球范围内引发新的疫情，像非洲这样疫苗匮乏地区的人们特别容易受到感染。我们谨慎乐观地认为，在当前这波疫情中，死亡和严重疾病将保持在较低水平，但非洲疫苗推出的缓慢速度意味着两者都将远高于应有水平。”

“此次奥密克戎毒株最早由南非向世界卫生组织报告，新一波疫情在全球多国蔓延。”中国社会科学院西亚非洲研究所经济研究室主任杨宝荣在接受本报记者采访时分析，新一波疫情暴露了非洲长期以来医药研发、生产能力低下，医疗防护、检验检疫措施不到位的客观事实，非洲多国始终无法达到有效的疫苗接种率，疫情防控陷入困境。另一方面，疫情凸显了非洲国家一直存在的制度缺陷，当地民众缺乏基本生活保障，许多民众为获得基本生活物资不得不继续工作，有效隔离和治疗措施无法跟进，加剧疫情蔓延态势。此外，非洲大陆相对温暖的气候为病毒扩散提供天然条件，近来圣诞节、新年等节日则加剧人群流动和聚集，提高病毒大面积传播可能性。

疫情引发多重危机

疫情对非洲国家造成多方面冲击。联合国贸易和发展会议近日发布的《非洲2021年经济发展报告》估计，受疫情影响，2021年非洲贫困人口率将增加3个百分点。非洲联盟委员会、联合国粮食及农业组织和联合国非洲经济委员会联合推出的最新非洲粮食安全和营养状况报告指出，非洲大陆的饥饿状况自2013年以来大幅恶化，每况愈下的态势在2019年至2020年间集中显现，在2021年进一步加剧。作为非洲工业化程度最高的经济体，南非2021年失业率屡创新高。南非2021年11月底公布的当年第三季度最新劳动力季度调查显示，该国失业率为34.9%。

“疫情发生已两年有余，疫情对非洲地区的冲击，不仅体现在健康卫生领域，更影响到经济社会等领域。”杨宝荣指出，由于疫情蔓延，非洲多地粮食紧缺、贫困、失业等问题凸显。当地民众缺乏必要生活物资，发生经济社会危机的可能性不断提升。此外，由于美西方国家在疫情发生初期普遍采取较为宽松的货币政策，外溢效应在非洲更为明显，非洲正面临数十年来投资和外汇流失最严重的情况。近来，美联储加息预期更让非洲实体经济雪上加霜。若疫情继续在非洲扩散，非洲地区经济社会问题无法有效解决，将可能引发地区持续动荡。

亟须全球关注与帮助

世卫组织的数据显示，53个非洲国家启动了疫苗接种计划，共接种了2.64亿剂疫苗（或占已收到疫苗的61%），为70%的非洲人全面接种疫苗需要增加约16亿剂疫苗。非洲要到2022年5月才能达到疫苗接种40%的覆盖率，2024年8月才能达到70%的重要关口。此外，据外媒披露，尼日利亚近日被迫销毁106万剂已过期的疫苗。美西方国家通过“新冠肺炎疫苗实施计划”提供的疫苗，运抵尼日利亚时仅剩4-6周的有效期，无法及时投入使用。塞内加尔、马拉维、刚果（金）等非洲国家都面临不同程度的疫苗过期问题。

“非洲疫情起伏蔓延的态势提醒我们，当前全球治理体系存在缺位和短板，发达国家对全球共同发展的关注非常不够。疫情再次验证，在当前全球治理体系中，非洲国家等发展中国家仍处于相对边缘的地位，美西方国家并未真正帮助非洲提高自主发展能力，非洲国家应对自然灾害、社会问题、外部干预、国际经济波动等风险的能力依旧十分薄弱。”杨宝荣指出，非洲作为全球基础原材料的提供地，为经济全球化提供重要的商品资源。非洲的动荡势必对全球供应链、产业链带来冲击，加大全球经济复苏难度。因此，国际社会应当充分关注非洲疫情持续发酵带来的全球危害，给予非洲抗疫足够的重视和切实的帮助。

(责编：岳弘彬、杨光宇)