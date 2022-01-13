本报记者 张 红

日澳签署《互惠准入协议》报道截图。

（资料图片）

1月5日，汽车驶离位于日本冲绳的美军汉森营地。冲绳县驻日美军基地暴发疫情使冲绳当地疫情迅速恶化。

新华社/美联

1月6日，日澳签署《互惠准入协定》，提升防务合作。1月7日，日美两国以视频方式举行“2+2”会谈，将“中国军事”和“台海局势”作为重点，声称将采取积极措施提升同盟威慑力。强化自身以及盟友军事力量、挑动亚太地区国家矛盾、联合盟友耀武扬威“秀肌肉”……美国国防部长奥斯汀居然大言不惭，指责中国导致“地区紧张态势加剧”。究竟是谁在亚太地区“兴风作浪”？

“大幅增强威慑力”

日本首相岸田文雄原计划在2022年的第一个月出访美国和澳大利亚，因疫情反弹告吹。不过，日本与美澳之间的密切沟通正在持续推进。

当地时间1月6日，岸田文雄和澳大利亚联邦总理莫里森通过视频会议形式，签署了日澳《互惠准入协议》。莫里森称，《互惠准入协议》“建立了一种简化的双边机制，以支持两国间以更少的程序更快地在对方国土上部署本国军事力量”。这意味着，签约国间可以更方便地进行军事资源共享，以便支持更多的联合军事训练乃至联合军事行动。

《华尔街日报》称，《互惠准入协定》使澳大利亚成为继美国之后，第二个与日本签订正式防务条约的国家。日本共同社称，日本将澳大利亚视作“准同盟国”，着眼于中国军力扩大，日澳将在安全领域加强合作。日本驻澳大使山上信吾对澳媒称，这是一项“历史性的重大协议”，“将大幅增强威慑力，让整个地区受惠”。

1月7日，日美政府以视频方式召开两国外长和防长出席的“安全保障磋商委员会”（2+2）会议，并于会后签署新的防务协议。会上，日美代表再次炒作涉华议题、恶意抹黑中国。会后，日美双方发表的联合声明再次渲染“中国威胁”，对中国在东海和南海的活动表示关切，还炒作新疆和台海等相关议题。

此外，日本正在提升自身军事实力。美国《防务新闻》报道指出，2021年底，“日本国会批准了创纪录的近36万亿日元（3170亿美元）的补充预算，并增加了军费开支，以加快部署导弹防御系统和其他军事应对措施。”

美国《星条旗报》7日称，在持续多轮的谈判之后，日本政府宣布，授予美国波音公司一份价值超过4.7亿美元的合同，将航空自卫队现役F-15J战斗机升级为最新型号，使其具备与F-35协同作战的能力。考虑到美国提供的F-35正源源不断加入自卫队服役，日本还在与美国等联合研制下一代战斗机，可以说，日本航空自卫队战斗机“全面升级”的号角已经吹响。《防务新闻》直言，在这个敏感时刻，外界不可避免地将美日公布的防务合作与中国因素联系在一起。

“选边站，紧密跟随”

“日澳最近的举动其实并不令人意外。在中美关系紧张的大背景下，日澳等美国盟友出于美方的压力，同时也基于自身的利益考量，表现得非常积极。”中国社科院美国研究所副所长袁征对本报分析道，“日澳选择了明确站到美国一边。”

日美在不到一年里举办了两次“2+2”会谈。分析指出，今年的“2+2”会谈强化了之前的危险倾向，即日美两国均以外部威胁为由，借机加强军力、扩张影响力。《日本经济新闻》称，由于岸田文雄就任前一直被视为“鸽派”，且日本外相林芳正一直是日本政界“知华派”，所以通过此次日美“2+2”，岸田政府旨在向美国“表忠心”，在涉华议题上将紧密跟随美国战略步伐。

“日本对美国采取的是主动迎合态度。无论是推动美国搞所谓的‘印太战略’，还是美日澳印所谓‘四方安全对话’机制，日本都发挥了很大作用。”袁征指出，这背后有日本自己的地缘政治考量，“日本一直在寻求突破和平宪法限制，谋求正常国家地位。正常情况下，这会遭遇来自美国的阻力。但是，如今的美国希望日本在亚太地区发挥更大作用，日本抓住了这个发展自身军力的机会。另一方面，中国的发展让日本倍感压力。明确站队美国，目的是对付中国在亚太地区影响力的扩大。而且，日本充分利用美国的同盟体系，与包括澳大利亚在内的美国其他盟友加强勾连，拓展自身在亚太地区的影响力。在中美加强博弈的背景下，日本表现得尤其突出、活跃。”

澳大利亚也不甘落后。“作为美国盟友，澳大利亚一直跟得很紧。当下的美国，国内出现诸多问题，自顾不暇，在全球采取收缩战略。拜登政府努力强化同盟体系，希望盟友承担更多责任义务。美国不仅自身加强与盟友的双边和多边关系，也鼓励盟友之间加强勾连，共同应对中国崛起。”袁征说，“澳大利亚一直希望在亚太地区、在国际舞台上发挥更大作用。如今，跟美国跟得更紧了。”

正如分析普遍指出的，借助盟友和战略伙伴，巩固美国在“印太”尤其西太平洋霸权，遏制中国的崛起，同时尽可能“节约”美国资源和力量，减少美国直接介入风险，是近几届美国政府的基本做法。美国政府试图通过进一步强化盟友体系来干预亚太局势。在美国的亚太战略中，日本、印度、澳大利亚都是其拉拢的对象。“就目前的进展来看，可以说，拜登政府取得了希望的成效。”袁征说。

“注定不会太平静”

“2022年的亚太地区注定不会太平静。不过，也不至于出现大国间正面对抗引发局势震荡。”袁征说。

中国外交部发言人汪文斌近日在回应相关问题时表示，我们始终认为，国与国之间开展交流合作，应当有助于增进地区国家间的相互理解与信任，有助于维护地区的和平稳定，而不应针对第三方或损害第三方利益。“太平洋之大，容得下地区国家共同发展。太平洋的和平与安宁也有赖于地区国家共同维护。我们希望太平洋成为太平之地，而不是人为兴风作浪之洋。”

但是，一段时间以来，在美国的怂恿下，亚太地区局势已经开始不平静。在美国推动下，最初十分松散的美日澳印所谓“四方安全对话”机制近年来日趋活跃，成为美国主导下四国借“航行自由”“维护地区和平”等名目在南海和台海方向“搞小动作”的工具。此外，美英澳宣布开展核潜艇合作，加大核扩散与地区军备竞赛风险。美日澳等国还不断举行联合军演，搅动地区局势。如今，无论是日澳签署《互惠准入协议》，还是日美加强防务合作，桩桩件件无不是美日澳“小圈子”损害地区和平、稳定与安全的铁证。

分析人士指出，此次“2+2”会谈暴露出日美试图进一步强化军力、干预地区局势的野心，给地区和平前景蒙上一层阴影。德国“中国平台”网站则发表了题为《被低估的日澳军事协定》的文章。日本共同社报道也指出，日本政府将以此次日澳《互惠准入协定》为模本，力争与其他国家缔结互惠协定。2021年10月，日本已与英国启动相关谈判；据悉，法国表示有意与日本缔结类似协定。专家指出，这可以看作是美国力图将南海、台海问题国际化的重大布局。

袁征指出：“亚太地区局势如何，根本上还是取决于中美关系。2022年，美国将迎来中期选举。为了避免失去参众两院多数席位变成‘跛脚鸭’总统，拜登政府会竭力争取民主党内团结，同时争取中间选民。但是，目前，美国国内对华氛围不好。而且，这一年多来，拜登政府施政并不顺畅，党派之争严重。今年，压力巨大的拜登政府在对华问题上大概率会保持强硬态度。而中国也绝不会在核心利益上让步。这意味着，今年，亚太地区将面临严峻的形势。”

(责编：岳弘彬、杨光宇)