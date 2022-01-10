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伊拉克新一届国民议会举行首次会议

2022年01月10日08:43 | 来源：新华网
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　　新华社巴格达1月9日电（记者董亚雷）伊拉克新一届国民议会9日下午举行首次会议，上届议长穆罕默德·哈布希再次当选议长。

　　当天的会议起初由年龄最大的议员、前议长马哈茂德·马什哈达尼主持，新当选的329名国民议会议员中有325人参加。会议开始后，一些不同派别的议员发生激烈争吵，马什哈达尼由于身体突发不适被紧急送往医院救治，会议中断。

　　随后，会议在议员哈立德·代拉吉代理主持下恢复进行，228名议员继续参加会议，哈布希当选新一届国民议会议长。在当天晚些时候的投票中，哈基姆·扎米利和谢赫万·阿卜杜拉分别当选新一届国民议会第一副议长和第二副议长。

　　伊拉克2021年10月举行新一届国民议会选举。12月27日，伊拉克联邦最高法院批准了国民议会选举的最终结果。根据伊拉克宪法规定，议长应由逊尼派担任，两名副议长分别从什叶派和库尔德人中选举产生。议会应在首次会议召开后30天内选出新总统。新任总统随后指派议会最大党团推出的人选出任新总理并在30天内提名内阁人选。

(责编：于洋、燕勐)

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