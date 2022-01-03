本报记者 张 红

这是中国航天员首次在太空跨年。据中国载人航天工程办公室消息，2021年12月27日0时55分，历时约6小时，神舟十三号航天员乘组圆满完成第二次出舱全部既定任务。此次是空间站阶段中国航天员第4次出舱。后续，神舟十三号航天员乘组将投入下一阶段在轨工作任务。

2021年，中国在航空领域捷报频传，正是中国科技发展的缩影。这一年，中国科技稳步推进，在实现高水平自立自强的征途上大踏步前进：一系列前沿科学技术研究斩获重大创新和突破，一大批科技成果涌现，在世界科技舞台上留下了浓墨重彩的中国印记……国际社会禁不住纷纷探寻中国科技界收获满满的秘诀所在。

创新指数排名升至第12位

2021年，中国科技界发展收获了国际舆论持续且普遍的关注：

中国空间站天和核心舱成功发射，神舟十号、神舟十三号载人飞船发射成功，天问一号实现火星环绕、着陆、巡视探测……西班牙《阿贝赛报》网站报道称，中国在太空领域取得了“里程碑式的成就”；

继2020年中国物理学家宣告实现“量子计算优越性”之后，中国量子计算再获重大进展，成为唯一在两个物理体系中实现量子计算优越性的国家。西班牙理论物理学家胡安·何塞·加西亚-里波尔说，“中国在很短的时间内开展质量和规模都令人印象深刻的实验的能力是非凡的”；

中国核聚变研究获得重大突破。法新社援引专家的话指出，“这为开发一种新的清洁能源带来希望”；

世界最大的单口径射电望远镜——被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜正式对全球科学界开放。俄罗斯列格努姆通讯社报道称，这体现出中国坚持合作的理念，表明了中国与各国共建美好未来的想法。

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新加坡《联合早报》网站近日报道，世界知识产权组织发布的最新《全球创新指数报告》显示，中国创新指数排名升至第12位。连续9年排名上升，位居中等收入经济体首位，超过日本、以色列、加拿大等发达经济体。目前，中国是唯一一个进入全球前30名的中等收入国家。根据世界知识产权组织的数据，中国现在申请的专利数量位居世界第二，仅次于美国，但领先于日本。如果中国继续以目前的速度发展，3年之内申请专利数量就很有可能超越美国。

中国科学技术信息研究所日前在北京发布的《2021年中国科技论文统计报告》显示，按国际论文被引用次数统计，中国在材料科学、化学、计算机科学、工程技术等4个领域居世界第1位；国际顶尖期刊论文数量中国排名上升2位，居世界第2位；中国高被引论文、热点论文数量继续保持世界排名第2位。据西班牙《世界报》网站报道，前西班牙国家研究委员会研究员菲利克斯·德莫亚·阿内贡表示：“中国近年来的科研论文增长非常迅速，数量上已超过美国。而且近年来，中国与美国的平均科学影响力之间的差距已在缩小。”

通过规划促进科技发展

西班牙中国政策观察网站近日发表古巴国际经济研究中心专家卡洛斯·路易斯·埃查瓦里亚·卡夫雷拉的文章强调，在如何通过规划促进科技发展方面，中国是一个值得研究的例子。国家的力量已成为制定指导方针，并采取措施在与生产过程的持续联系中促进科技进步的基础。本文旨在分析2006年-2020年中国的技术发展战略。关注这一时间段是因为它与《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》相合。文章指出，在很大程度上，中国设计和实施技术发展战略的动态性是其取得目前成功的原因。根据国家发展的不同阶段判断本国实际情况，这使其在每个时期都能采取可行的政策，同时又始终坚持令中国成为创新强国的愿景。

2021年8月，中国国务院办公厅印发《关于完善科技成果评价机制的指导意见》《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》等文件，为中国高水平科研发展提供新的政策指导。

《日本经济新闻》报道称，中国科技发展现在的局面是根据其战略计划发展而来的。2006年，中国开始实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，希望到2020年拥有世界一流水平的科学技术能力。中国一直在增加研发投资，降低对外国技术的依赖。

中国的研发投入在2006—2020年期间稳步上升。中国国家统计局的数据显示，2020年全国研发经费支出达到近2.44万亿元人民币，同比增长10.2%。根据官方数据，2020年，企业研发经费支出约占全国研发经费支出的76.6%。西班牙《世界报》网站文章报道还注意到，中国2021年公布的“十四五”规划，为到2025年的经济和社会发展设定了路线。为寻求科技上的自立自强，中国决定在这五年中让全社会研发经费投入年均增长7%以上。

外媒普遍关注到中国对科技自立自强的重视。英国科技新闻网站“注册者”的报道指出，“科技自主自强”发展战略是2021年中国全国两会三大热点之一。埃菲社报道强调，中国要坚持创新在中国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。新加坡《联合早报》网站报道，面对西方对中国核心技术的掣肘，中国大幅增加科研投入，切实减轻科研人员不合理负担。美国商业杂志《财富》报道则指出，“‘十四五’规划出台之际，中国正致力于在关键技术领域减少对美国等国家的依赖，并力争成为一个科技超级大国。”

将人才视为“第一资源”

“积极的投资和充足的人才是支撑中国科研实力发展的关键。”《日本经济新闻》报道称，目前，中国科研人员有210万人，是全世界最多的。

西班牙《世界报》网站报道指出，中国从上世纪90年代初开始了教育改革，重视技术、数学和物理教育，还对相关基础设施、研究中心和大学进行巨额投资。

新加坡《海峡时报》网站报道认为，中国教育质量在过去十年里显著提升，尤其是在博士级别。根据乔治敦大学安全与新兴技术中心2021年8月发布的一份报告，目前，每年美国的大学每培养2名科学、技术、工程和数学类博士毕业生，中国的大学就大约能培养3名。报告预测，到2025年，中国这几类博士毕业生的人数将大约是美国的近2倍，超过7.7万人，美国则为4万人。安全与新兴技术中心研究员雷姆科·兹韦茨卢特在2021年10月为战略与国际问题研究中心撰写的一份报告则指出，就学士学位和硕士学位而言，中国已经超过美国。2019年，中国授予了188.6万个科学、技术、工程和数学类本科学位和32.6万个硕士学位，美国的这两个数字分别为44.5万和17.1万。

报道指出，这一切并非偶然。人口规模发挥了一定作用，但中国政府的政策对中国在精英教育方面赶超美国至关重要。中国在上世纪八九十年代开始了教育的现代化和扩张，教育被列为现代中国发展的战略重点。此后，中国扩大博士项目，每年的科学、技术、工程和数学类博士毕业生人数不断增长。中国将人才视为中国自主创新的“第一资源”，旨在通过自主创造附加值更高的本土产品和技术来减少对外国技术的依赖。

中国对海外人才的吸引力也在加大。法国《世界报》网站报道，日本文部科学省指出，在截至2019年3月底的那个财政年度内，18460名日本大学研究人员至少在中国待过一个月，这一数字4年内增加了25%。中国已超过韩国成为日本研究人员的优先目的地。西班牙《阿贝赛报》网站报道也指出，在这个经济全球化以及全球经济“向东转”的21世纪，众多重要科研行业的专业人士正在向东方移民。2020年中国国家自然科学基金会资助了约4.57万个项目，并授予360万项专利。报道指出，中国最诱人的是为国外科研人员提供稳定的职位和属于自己的研究团队。

深化科技领域“放管服”改革，打破束缚科技发展的体制机制障碍，给予科研人员更多自主权，构建以国家实验室为引领的战略科技力量……中国正不断推出新举措，提升科研人员积极性，促进科研力量茁壮成长。

(责编：胡永秋、白宇)