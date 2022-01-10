新华社阿克拉1月9日电（记者许正）西非国家经济共同体（西共体）9日宣布对马里实施新的制裁，以敦促马里过渡政府尽快恢复民主秩序。

西共体成员国领导人当天在加纳首都阿克拉举行特别峰会，就马里政治局势发展进行讨论。根据会后发布的公报，鉴于马里过渡政府缺乏在2022年2月前完成政治过渡的意愿，西共体决定维持此前对马里过渡政府的制裁，同时实施新的制裁。

公报说，新的制裁措施包括所有西共体成员国立即召回驻马里大使；关闭与马里的陆路和空中边界；暂停与马里的所有金融和经贸往来，但药品和医疗用品、石油和电力等供应除外；冻结马里在西共体中央银行的资产等。只有在马里过渡政府最终确定了可接受的过渡时间表，并就落实选举取得令人满意的进展后，制裁措施才能逐步解除。

2020年8月，马里发生军人哗变，由哗变军人成立的全国人民救赎委员会随后宣布，前国防和退伍军人部长恩多被任命为过渡总统，全国人民救赎委员会主席戈伊塔被任命为过渡副总统。2021年5月26日，马里军方说，恩多当天辞职。马里宪法法院随后宣布，戈伊塔接任过渡总统一职，任期至马里政治过渡期结束。

2021年11月，因马里过渡政府称无法在2022年2月前完成政治过渡、举行选举，西共体决定对马里过渡政府实施制裁，具体措施包括对过渡政府成员及其家属实施旅行禁令和财产冻结等。

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