新华社努尔苏丹1月9日电 综合此间官方和媒体消息，哈萨克斯坦国内局势9日继续呈现稳定趋势，集体安全条约组织（集安组织）确定将于10日就哈局势召开成员国领导人视频峰会。

哈萨克斯坦总统网站9日发布通报说，目前哈全国范围内的安全形势已趋于稳定，此前被占领的行政设施已被执法部门夺回，公共设施和医疗系统已恢复运行。哈执法部门和武装部队正继续采取措施恢复国内秩序，确保各地遵守紧急状态相关规定，设立检查站，将战略设施移交集安组织维和部队。目前，哈强力部门仍在继续抓捕参与骚乱的嫌犯。

另据塔斯社9日报道，集安组织轮值主席、亚美尼亚总理帕什尼扬当天宣布，集安组织成员国领导人视频峰会定于10日举行。俄总统新闻秘书佩斯科夫随后确认，俄总统普京将出席。

俄国防部网站9日发布消息，集安组织维和部队中的俄罗斯特遣队目前已抵达阿拉木图机场，负责保护当地重要基础设施，防范和应对突发事件。后续将有更多维和人员抵哈执行任务。

哈萨克斯坦总统网站9日还发布通报，哈总统托卡耶夫当天主持召开行动指挥部例行会议，听取检察机关、国家安全委员会和内务部报告。托卡耶夫在会上强调，强力部门将采取一切必要措施，全面恢复公共秩序和安全。他还指示成立一个政府委员会，负责处理发生骚乱地区的善后事宜。

哈内务部网站9日发布了代理部长叶尔兰·图尔贡巴耶夫的声明。声明说，近期哈国内骚乱显示出“很强的人员组织性和专业性”。他呼吁民众不信谣、不传谣，遵守紧急状态相关要求，保持耐心，发现可疑情况和人员及时报警。

9日，哈首任总统纳扎尔巴耶夫的新闻秘书阿伊多斯·乌克拜在一份致媒体的声明中说，把国家安全委员会主席一职移交给现任总统托卡耶夫的决定是由纳扎尔巴耶夫本人作出的。纳扎尔巴耶夫和托卡耶夫“一直在同一战壕里”，保卫自己的人民、国家和民族未来。“媒体和社交网络目前流传大量关于首任总统的谣言，我们把散布这类谣言视为破坏国家宪法基础和政局稳定的企图”。

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