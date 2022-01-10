2022年1月5日，一名男子在喀麦隆首都雅温得接种新冠疫苗。新华社发（科普索摄）

新华社亚的斯亚贝巴1月9日电（记者汪平）连日来，许多非洲国家日增新冠确诊病例居高不下，专家认为这与变异新冠病毒奥密克戎毒株流行关系密切。据非洲疾病预防控制中心9日发布的数据，非洲累计新冠确诊病例达10028508例，累计死亡231157例，累计治愈8916469例。

南非医学协会会长安赫莉克·库切说，与之前的其他毒株相比，奥密克戎毒株存在许多突变，具有高度传染性，这应该是导致目前非洲大陆的新冠病例迅速增加的原因。虽然临床观察显示奥密克戎毒株造成的症状相对温和，但其传播速度非常快。

南非、摩洛哥、突尼斯、埃塞俄比亚、利比亚是新冠确诊病例数最多的5个非洲国家，其中南非确诊病例数最多，达3513813例，其次是摩洛哥、突尼斯，其确诊病例数分别为990057例和738442例。

非洲疾控中心6日发布的数据显示，非洲新冠确诊病例数约占全球确诊病例数的3.3%，但非洲新冠死亡病例数占到全球新冠死亡病例数的4.2%。迄今非洲国家已获得5.47亿剂新冠疫苗，约9.6%的非洲人口完成两剂新冠疫苗接种。

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