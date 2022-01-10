新华社努尔苏丹1月9日电 据哈萨克斯坦总统网站9日发布的通报，目前哈全境安全形势已趋稳定，局势得到控制，此前遭占领的行政设施已被执法部门夺回，公共设施和医疗系统已恢复运行。

通报说，执法部门和武装部队正继续采取措施恢复哈国内秩序，确保各地遵守紧急状态相关规定，并将战略设施移交给集体安全条约组织（集安组织）维和部队。目前，强力部门仍在继续搜捕恐怖分子并进行相关检查，收集犯罪证据。

1月7日，哈萨克斯坦执法人员在努尔苏丹的进出城检查站进行巡查。（新华社发，奥斯潘诺夫摄）

通报介绍，哈总统托卡耶夫当天主持召开会议，听取了检察机关、国家安全委员会和内务部的报告。他强调，强力部门将采取一切必要措施，全面恢复国家公共秩序和安全。托卡耶夫还指示成立一个政府委员会，负责处理发生骚乱地区的善后事宜。

截至目前，哈国内骚乱期间已有125起事件被刑事立案，约5800人被捕，其中有相当数量的外国人。

2022年伊始，哈西南部曼吉斯套州液化天然气价格大幅上涨，引发多地民众集会抗议。托卡耶夫5日接受政府辞职，并主持召开社会经济形势会议，通过多项稳定物价措施。然而，部分地区骚乱持续，多地出现骚乱者冲击政府机构、攻击警察等情况，托卡耶夫随后宣布在全国范围实施紧急状态直至19日。集安组织6日说，应托卡耶夫请求，集安组织决定在哈短期部署维和部队。

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