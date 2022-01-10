新华社科伦坡1月9日电（记者车宏亮 唐璐）当地时间1月9日，斯里兰卡总理马欣达在科伦坡会见国务委员兼外交部长王毅。

马欣达再次祝贺中国共产党建党百年，表示斯中友好历史悠久，今年是两国建交65周年暨《米胶协定》签署70周年，对两国关系发展意义重大。中国是斯里兰卡伟大的朋友，斯方高度重视发展强有力的斯中关系。斯方赞赏中方从不干涉斯内政，感谢中方长期以来为斯经济社会发展提供的大力支持。中方总是在斯最需要的时候伸出援手，助力斯克服困难、不断前行。斯方感谢中方提供了大量新冠疫苗和抗疫物资，期待继续同中方深化双边关系，密切务实合作，共同应对挑战。

王毅首先转达中国领导人对马欣达的问候，并表示，你是中国人民的老朋友，担任总统期间6次访华，疫情发生后亲率内阁成员为中国人民诵经祈福，这份特殊情谊我们感念在心，这段友好佳话将载入中斯交往史册。去年，斯央行专门发行中国共产党建党百年纪念币，斯12个政党共同举行庆祝大会，充分展现了两国政治互信的高水平，证明中斯全方位友好已成为斯朝野共识。

王毅表示，今年对中斯关系具有承前启后的重要意义。70年前，中斯两国在平等协商基础上达成《米胶协定》，不仅为刚刚获得民族独立解放的两国恢复交往打开了大门，也展现了两国不畏强权的民族风骨，冲破了西方以意识形态划线的冷战“藩篱”，开创了“独立自强、团结协作”的米胶协定精神。中斯友好有利于两国各自发展，符合两国人民根本利益，不针对第三方、也不应受第三方干扰。两国全方位合作和战略互信为地区和平稳定注入正能量。

王毅说，当前，中斯关系站在新的起点上，迎来新的发展契机。中方愿同斯方一道，从两国交往的历史中汲取智慧，从米胶协定精神中获取力量，弘扬团结协作精神，全面拓展互利合作，推动两国真诚互助、世代友好的战略合作伙伴关系迈上新台阶。中方愿同斯方一道，开展好中斯建交65周年和《米胶协定》签署70周年系列庆祝活动，推进两国政府、地方、智库、青年、媒体、旅游、宗教等各领域交流，不断深化双方友谊。

王毅说，中方始终把斯里兰卡置于疫苗国际合作的优先方向，将根据斯方需要继续提供全力支持，帮助斯早日彻底战胜疫情。中方将继续为斯克服暂时困难提供力所能及的帮助，相信斯经济一定能够早日走出当前困境，实现新的更大发展。

王毅表示，科伦坡港口城和汉班托塔港项目是双方共建海上丝绸之路的旗舰项目，是促进斯经济发展的两大发动机。中方支持中国企业赴斯投资兴业，将中国资本、经验和斯里兰卡人力资源优势相结合，帮助斯提高自主发展能力，加快工业化进程，打造“斯里兰卡制造”品牌。

会见后，双方共同出席双边合作文件签字仪式。

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