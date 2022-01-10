新华社科伦坡1月9日电（记者车宏亮 唐璐）当地时间1月9日，国务委员兼外长王毅在科伦坡会见斯里兰卡外长佩里斯。

佩里斯表示，斯中有着传统而特殊的友好关系，是最诚挚的朋友。患难见真情是两国关系永恒的主题。斯中已开展全方位、多领域合作，两国政府沟通密切、党际交往频繁、民间往来活跃。斯方对两国关系现状高度满意。去年，斯中央银行专门为中国共产党建党百年发行纪念币，这一史无前例的特殊安排充分反映了两国间的紧密联系和深厚友谊。中国为斯经济发展和国家建设提供了大量有力支持，为斯人民带来巨大福祉，斯方对此始终铭记在心。斯方将继续坚定奉行一个中国政策，在国际场合坚定支持中方正当主张，坚决反对将疫情政治化的图谋。

王毅表示，中斯是长期相互信赖、相互支持的好朋友、好伙伴。中斯友好关系植根于两国传统友谊，也得益于双方顶住压力、克服困难，弘扬“独立自强、团结互助”的米胶协定精神。疫情未能影响两国关系，双方友谊在共同抗疫中进一步升华。斯央行为中国共产党建党百年发行纪念币，体现了斯方对中方的真诚情谊和充分信任。中方愿同斯方深化互利合作，为两国战略合作伙伴关系不断注入新的动力。

王毅赞赏斯方在国际事务中秉持公道，支持中方维护核心利益，表示愿同斯方一道，共同反对疫情政治化、溯源工具化，坚持团结抗疫的正确方向，共同捍卫国际公平正义。

王毅还表示，此次到访几个印度洋岛国，感受到各岛国有着类似经历和共同需求，自然禀赋与发展目标也十分接近，具备加强互利合作的有利条件和充分潜力。中方建议可适时召开印度洋岛国发展论坛，汇聚共识，形成合力，共同发展。斯里兰卡可以在其中发挥重要作用。

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