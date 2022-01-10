新华社科伦坡1月9日电（记者车宏亮 唐璐）当地时间1月9日，国务委员兼外长王毅在科伦坡同斯里兰卡总统戈塔巴雅、总理马欣达共同出席中斯建交65周年暨《米胶协定》签署70周年庆祝活动启动仪式。

王毅说，中斯友好源远流长。法显、郑和为两国人民交往留下悠久印迹。《米胶协定》彰显两国不畏强权的民族风骨。1957年建交以来，双方始终相互尊重、相互支持。2014年，习近平主席对斯里兰卡进行历史性国事访问，开启了中斯友好合作新篇章。

王毅表示，中斯是守望相助的好朋友。疫情发生后，戈塔巴雅总统代表斯政府和人民两次向中国捐赠锡兰红茶，马欣达总理亲率内阁成员为中国诵经祈福。中国向斯提供了大量新冠疫苗和抗疫物资。

中斯是共谋发展的好伙伴。斯里兰卡是中国在南亚共建“一带一路”的重要方向。港口城一期顺利完工，新项目建设蓄势待发。科伦坡港合作经营屡创佳绩，为斯里兰卡带来重要利益。汉班托塔港吞吐量屡创新高，产业园区发展如火如荼。

中斯是相互支持的好兄弟。斯方始终恪守一个中国政策，支持中方在国际地区事务中的正当立场。中方坚定支持斯里兰卡维护国家主权、独立和领土完整，支持斯方走适合本国国情的发展道路。两国真诚互助、世代友好的战略合作伙伴关系不断向纵深发展。

王毅强调，当前，全球疫情跌宕蔓延，经济复苏曲折艰难，我们比任何时候都更需要紧密携手合作。双方要以两国建交65周年暨《米胶协定》签署70周年为契机，弘扬“独立自强、团结互助”的米胶协定精神，共迎挑战、共享机遇、共谋发展，巩固好、拓展好中斯战略合作伙伴关系，更好造福两国和两国人民。

我们要进一步深化政治互信。坚定支持彼此核心利益、重大关切和民族尊严。我们要进一步携手抗击疫情。中方将继续根据斯方需要提供抗疫物资，同斯方开展疫苗和特效药合作。我们要进一步对接发展战略。坚定推进高质量共建“一带一路”，助力斯里兰卡实现“繁荣与辉煌愿景”。我们要进一步弘扬多边主义。坚持开放包容、互利共赢，反对封闭保守、零和博弈，共同构建人类命运共同体。

王毅说，祝愿中斯友谊历久弥新、永葆生机。中方愿同斯方携手推动中斯关系百尺竿头，更进一步。

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