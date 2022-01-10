本报记者 严 瑜

2022年1月1日，一场庆祝欧元流通20周年的灯光秀，在位于德国法兰克福的欧洲央行总部大楼外墙展示。1999年1月1日，欧元作为记账和转账货币启动。2002年，欧元纸币和硬币正式流通，并取代欧元区各国货币。20年后的今天，欧元已成为欧盟的重要标志之一。

覆盖超过3.4亿欧洲人

法国《回声报》网站指出，2002年欧元开始流通时只有12个国家使用，如今欧元已在19个欧盟成员国流通，覆盖超过3.4亿欧洲人。

“对欧盟来说，欧元不仅是一种统一货币，也是一项政治工程、和平工程。”中共中央党校国际战略研究院副教授赵柯在接受本报记者采访时分析称，欧元的诞生与当时国际政治经济形势发生的变化密切相关。随着冷战结束，德国重新统一，许多欧洲国家希望通过设立统一货币，确保欧洲走和平发展道路，避免再次陷入无休止的竞争、冲突甚至战争状态。

德国《法兰克福评论报》网站日前在报道中回顾了1998年时任德国总理赫尔穆特·科尔的表态，他在一份政府声明中表示，引入欧元加强了欧洲作为一个经济稳定地区的地位。

欧洲一体化的黏合剂

近日，欧洲央行调查显示，约78%的欧元区居民认为，欧元是“好东西”，这一比例较2005年高出12个百分点。欧洲央行行长拉加德评价欧元为“欧洲一体化的具体体现”，“也是我们每天随身携带的团结象征”。

赵柯分析称，20年来欧元在欧洲一体化进程中起到了黏合剂的作用。“作为一种真正意义上的超主权货币，欧元是欧洲一体化最高成就的代表，帮助欧元区国家抵御了2008年金融危机、2009年欧债危机以及新冠肺炎疫情带来的严峻挑战，让欧元区整体宏观经济保持在较为稳健的状态。”

2020年7月，为应对疫情冲击，欧盟通过规模达7500亿欧元的“复苏基金”。欧盟委员会在2021年底表示，2022年将是欧洲国家从应对危机转向帮助复苏的一年，特别是通过“复苏基金”的资金，该基金将为所有支持复苏的措施提供24%的资金。

“‘复苏基金’的成立，客观上是朝着解决欧元没有国家主权信誉作为担保这一问题的方向前进。欧盟发行‘复苏基金’债券，某种意义上填补了此前没有以欧元计价的安全资产的空白。”赵柯指出，“复苏基金”是欧盟在财政一体化进程中迈出的实质性一步，对推进欧元国际化进程具有提振作用，也是欧元流通20年来的一大亮点。

积极推动欧元国际化

国际货币基金组织公布的全球外汇储备数据显示，截至2021年第三季度，欧元在全球外汇储备中占比约20%，为全球第二大储备货币。有分析认为，欧元区经济未来将进入为期20年的温和扩张期，欧元的份额将可能有所上升。

2018年底以来，欧盟致力于进一步增强欧元国际货币地位。2021年1月，欧盟通过了一份旨在强化欧元地位与金融体系建设的战略文件。同年7月，为了提升竞争力并捍卫货币主权，欧洲央行宣布启动数字欧元项目并展开为期两年的相关研究。

“未来，如何做大‘复苏基金’规模，使其真正成为欧元区的共同财政，如何克服德国对债务共同化及财政一体化的担忧，这些问题的解决都有很长的路要走。不过目前，欧洲央行以及欧盟主要国家的官员们对欧元的态度已经出现转变，他们开始积极推动欧元国际化，让欧元更加稳健，这是一个积极迹象。”赵柯说。

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