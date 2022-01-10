□ 林子涵

“中华人民共和国、法兰西共和国、俄罗斯联邦、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国认为，避免核武器国家间爆发战争和减少战略风险是我们的首要责任。”五个核武器国家领导人日前发表的联合声明开篇定调，向世界释放了维护全球战略稳定、减少核冲突风险的明确信号。

核战争意味着核灾难和人类浩劫。核武器应该服务于防御目的、慑止侵略和防止战争。肆意降低核武器使用门槛，挑起核军备竞赛，只会使世界笼罩在核战争的恐怖威胁下。核国家必须摒弃冷战思维和零和博弈，避免破坏国际现行军控和防止大规模杀伤性武器扩散体系，减少核武器在国家安全政策中的作用，切实降低核战争威胁。

然而，近年来，个别国家持续渲染大国竞争，大搞核裁军“双标”，导致大国战略安全关系日益紧张，部分地区军备竞赛有加剧之势。2021年10月，美国、英国、澳大利亚宣布在三方安全伙伴关系框架下开展核潜艇合作，引发国际社会的质疑和批评。该合作涉及向澳方转让丰度超过90%的武器级高浓缩铀，不仅违反《不扩散核武器条约》的目的和宗旨，构成严重核扩散风险，还可能开启“潘多拉的盒子”，引发他国效仿。与此同时，美国还将向澳出口可搭载核弹头的“战斧”巡航导弹，对地区和平与安全构成巨大威胁，对东盟无核武器区建设造成损害。

更令人警惕的是，过去一年，全球核军备形势也在加速改变。2021年2月，法国宣布启动第三代战略导弹核潜艇研发生产项目，计划建造4艘该型潜艇并于本世纪30年代投入使用；2021年3月，英国发布国防政策文件大幅扩充核武库，将核弹头上限由180枚增加到260枚，增幅超40%。据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所2021年6月发布的报告，全球可部署核弹数量由9380枚增至9620枚，已部署于作战部队的核弹数量从3720枚增加到3825枚，其中约2000枚处于“高度警戒状态”（数分钟内可以发射）。

在世界百年变局和世纪疫情交织影响、国际战略安全领域面临严峻挑战的紧要关头，国际社会对和平发展的期盼更加殷切，对公平正义的呼声更加强烈，对合作共赢的追求更加坚定。五核国领导人此时发出共同声音，无疑有助于各国增进相互信任，以协调合作代替大国竞争。

中国始终是核领域全球治理的积极推动者。中国坚持自卫防御的核战略，奉行不首先使用核武器政策，将核力量维持在维护国家安全需要的最低水平。这本身就是对全球战略稳定的重要贡献。2019年，中国曾举办五核国北京会议，重启了陷入僵局的五核国合作进程，并为达成一份内容积极的联合声明贡献了重要智慧。此番，中国积极倡导“核战争打不赢也打不得”理念，为五核国采取共同行动再度发挥了有力的引领作用。在联合声明的磋商过程中，中方推动写入重申不将核武器瞄准彼此或其他任何国家等重要内容，推动了五核国达成这份内容积极、有分量的共同声明。未来，中国智慧与中国方案还将持续引领推动核领域国际治理。

大道至简，实干为要。作为联合国安理会常任理事国和《不扩散核武器条约》法定的核武器国家，五核国应以联合声明为新的起点，承担国际责任，履行国际义务，加强沟通和合作，为建设持久和平、普遍安全的世界发挥积极作用。世界爱好和平的力量也应继续携手，朝着改善国际安全环境、维护全球战略稳定的目标不断迈进。

(责编：岳弘彬、杨光宇)