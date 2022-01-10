2021年7月14日，来自也门、埃及等20多个国家的61名留学生在宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区内参观中国防沙治沙展览馆。

影像中国

2021年1月14日，也门客商在义乌国际商贸城选购茶壶，同时通过视频向沙特客户介绍价格和库存。

新华社发

2021年3月2日，医护人员在伊拉克巴格达展示中国产新冠疫苗。

新华社发

由中国能源建设集团广东火电工程有限公司承建的约旦阿塔拉特油页岩电站项目外景。

新华社发

在中共中央对外联络部举办的“我眼中的中国共产党”——阿拉伯国家青年征文活动中，来自伊拉克、阿曼、黎巴嫩、也门等14个阿拉伯国家的青年们，分享了他们与中国结缘的故事和感受。在他们眼中，中国的发展经验为阿拉伯国家提供了重要借鉴，也深刻影响了他们对世界和未来的看法。他们期望通过自身努力，促进阿中经济、人文、教育、抗疫等方面的交流，为建设阿中命运共同体作出积极贡献

伊拉克

中国共产党的为民情怀和坚韧精神让我们深感钦佩

巴哈·什亚埃

早在青少年时期，我就被话题有趣、配图精美的阿文版《中国画报》深深吸引。出于对中国的喜爱和向往，我还曾写信给该杂志社以尽快获得新一期的杂志。那些年，我未能亲身前往中国、亲眼观察中国，只能通过翻看杂志、收听中国国际广播电台阿语频道节目来了解中国。

2018年3月，中共中央对外联络部向阿拉伯中国之友作家和新闻媒体人士国际联盟发出访华邀请。我去中国的愿望得以成为现实。我们一行人满怀欣喜地来到中国，访问了北京、上海、贵州等地。同年10月，我又受邀参加了在海南博鳌举行的2018“一带一路”媒体合作论坛。

在这片可亲可爱的土地上，我们被中国取得的巨大成就所震撼，也被中国共产党对人民的高度责任感所折服。以扶贫事业为例，一批批中国共产党党员奔赴扶贫一线，通过不懈努力，增进民生福祉。自2013年开始实施精准扶贫，到2021年初脱贫攻坚战取得全面胜利、中国消除绝对贫困，这是人类减贫史乃至人类发展史上的大事件。这一成就具有深远意义，既体现了中国政府以人为本的发展理念，也为全人类发展作出巨大贡献。

中国共产党的为民情怀和坚韧精神让我们深感钦佩。无论面对多大困难，无论什么时候，他们总是高度重视中国人民的福祉。中国全力抗击新冠肺炎疫情就是生动的例证。在中国共产党的有力领导下，中国迅速遏制住疫情传播的势头，控制疫情蔓延。中国还向世界许多国家提供医疗卫生援助。中国是首个向伊拉克援助抗疫物资和派出专家组的国家，中国还向伊拉克免费提供新冠疫苗，提升医疗队的疫苗接种水平和能力。

中国秉持人类命运共同体理念不断奋进，为全人类作出了重要贡献。在结束访华之行回到伊拉克后，我们举办了多场关于中国和伊中关系的研讨会，与辛巴达新闻社等多家伊拉克新闻机构一道，共同致力于向伊拉克和其他阿拉伯国家的民众介绍中国。伊拉克的对华友好有着广泛深厚的民意基础。一项民调显示，伊拉克第一大港所在地巴士拉的民众都盼望中国企业能来参与当地的基建项目。战争摧毁了伊拉克的美好，我们需要重建家园、实现民族复兴。中国是我们学习的榜样。

（作者为伊拉克共产党党员，阿拉伯中国之友作家和新闻媒体人士国际联盟伊拉克分会首任主席团主席）

也门

中国是一个爱好和平的国家

叶海亚·贾比尔

我的父亲受教育程度不高，对其他国家了解不多，甚至记不住几个国家的名字。20年前的一天，他突然对我说，希望我去中国留学。我问他，为什么是中国？他回答道，中国是一个爱好和平的国家。这些话我一直记在心里。

后来，随着知识水平的提升，我了解了中国对中东地区热点问题的立场，中国在历史上曾遭到侵略，但从未欺负他国。和父亲间这番简短的对话也成为我对中国认知的起点。

在过去的10年里，我通过关注中国新闻、与从中国归来的也门留学生交流，了解到中国坚定支持阿拉伯国家维护稳定、走自主发展道路。随着也门赴华留学生人数持续增多，越来越多的也门人会说汉语。他们会向身边亲友讲述自己看到的真实中国。同时，中国高校阿拉伯语院系的毕业生也在不断增多，有越来越多的中国人能说阿拉伯语，他们也是向阿拉伯国家介绍中国的主力军。

出于自身热爱探索的性格和儿时对中国的良好印象，我想要深入了解中国社会的愿望愈加强烈。2017年，我有幸从中国国家留学基金管理委员会申请到研究生奖学金。在中国求学期间，我花了大量时间来研究中国的历史和文化。每逢中国传统节日，我就会查找这一节日的起源、内涵和习俗。在这个过程中，我感受到了中国对传承和发扬传统文化的高度重视。

作为一名医科大学留学生，我格外关心新冠肺炎疫情的动向。中国政府和人民经受住了疫情带来的巨大考验。中国共产党党员发挥先锋模范作用，广泛动员群众，全国上下一心，全力抗击疫情。疫情防控期间，中国政府根据各地实际情况，采取保持社交距离和居家隔离等措施。通过这些措施，中国筑起了一道坚固的抵挡病毒的“防护墙”，为世界其他国家抗击疫情提供了经验。疫情防控过程中，中国朋友们还为我们外国留学生加油，帮我们解决了许多实际困难。除此之外，中国还向包括阿拉伯国家在内的许多国家提供抗疫援助，同他们分享抗疫经验，包括防疫措施和救治经验等。

在中国留学期间，我和也门一些政府官员一直保持联系。他们非常希望获得有关中国的一手信息，了解中国共产党成功的密码，以及中国如何在经济领域取得惊人成就。也门主要政党多次受邀参加由中共中央对外联络部主办的中国—阿拉伯国家政党对话会，他们非常希望能从中国共产党的治国理政经验中获得启发。我自己对中国共产党的治国理政方略也很感兴趣。中国幅员辽阔、人口众多，各地区自然资源禀赋差别大，中国共产党是如何掌舵领航，实现巨大发展的呢？未来我会对这些问题进一步深入探寻。

（作者为广州医科大学也门留学生）

阿曼

求知，哪怕远在中国

索菲亚·亚库比亚

此前，我从未想象过阿拉伯谚语“求知，哪怕远在中国”会一字不差地成为现实，中国成了我真正的求知目的地。

故事要从一封朋友的来信说起。她在信中鼓励我申请中国政府奖学金，赴中国攻读护理学硕士学位。我认真考虑了她的建议，开始浏览中南大学网站，并提交相关材料。2019年8月15日，我突然发现自己的电子邮箱里多了一封来自中南大学的邮件，通知我再提交几项信息。我欣喜地听见自己的心怦怦地跳，飞快提交了所有材料。最终，我收到了盖有中南大学印章的录取通知书。

手握赴华机票，我的梦想终于成真了。在前往中国的航班上，我遇到一名富有创造力的中国青年。他在中国—阿曼（杜库姆）产业园工作。得知我来自阿曼，他主动向我介绍中国，告诉我中国最常用的手机软件，以及在中国如何乘坐交通工具等生活经验。

经由上海转机，我顺利抵达长沙，在机场迎接我的是两位中南大学的中国学生。她们非常友好，让我感到心里暖洋洋的。从机场前往校园的路上，我看到即使在深夜，中国城市的交通运转依旧流畅，道路四通八达。开学后，留学生们来到中南大学主教学楼上入学教育课。这座教学楼的设计充满现代感，身在其中可以俯瞰湘江。看着城市里畅通的道路、林立的建筑，我不由得赞叹中国基础设施发展水平。此外，中国快速发展的数字服务也让我印象深刻。在这里，依靠一部手机，既可以购物，也能够导航，还可以进行多语种翻译。它让我的学习之旅更加顺畅。

在中国的日子，我收获了很多幸福。中国民众淳朴友好。无论是在商场、公园还是机场内，都能感受到这一点。每当我在生活和学习中遇到困难时，身边的中国朋友总会毫不犹豫地给我帮助。

由于疫情原因，我们的教学方式改为线上授课，但学习的乐趣仍在持续。在中国，我有了进一步认识自我的机会，也有了近距离了解中国的机会。我经常向家乡的朋友们介绍在中国的求学经历——这是非常值得珍藏的人生财富。在中国学习和生活的日子带给我很多改变和成长，为我打开了机会之门。所有在中国经历的事情、认识的朋友，甚至是我写下的日记，都成为我难忘的回忆。

（作者为中南大学阿曼留学生）

黎巴嫩

我对中国更加着迷

努拉·沙星

在多次访问中国的经历中，我逐步认识到中国是一个具有大国担当的国家。这个国度向我展现了她的古老风范与现代活力，向我揭示了许多发展奥秘，我从中受益良多。

2016年夏天，我幸运地同来自13个国家的60位同仁一道，参加了浙江师范大学举办的发展中国家幼儿教育管理论坛。精心组织的论坛内容丰富，在其框架下共召开了12场不同主题的会议，还为我们安排了生动有趣的互动体验项目。这次文化之旅给我留下深刻印象，使我认真思考如何通过幼儿教育创造更美好的未来。

后来，我又多次来到中国。每到一个新地方，我都感受到全新的风土人情。在中国，各地有不同的习俗、各具特色的当地文化，同一季节的南北气候差异也很大。我不禁发问：这样一个有着丰富多彩的人文元素的国家，是怎样保持社会稳定、经济稳健并向高质量发展迈进的呢？

带着这些问题，我深入了解中国的愿望更加强烈，我对中国更加着迷，我读了许多关于中国的书籍。2021年，中国共产党建党百年。在这一百年里，中国共产党经历了不少艰难险阻，克服了许多困难挑战，通过生动实践和理论创新，一步一个脚印实现了巨大发展。中国共产党从一个只有50多人的党，发展成为领导中国人民取得伟大胜利和辉煌成就的大党，书写了属于自己的波澜壮阔的历史，留下了宝贵的精神财富。

中国经济的快速发展和社会长期稳定有目共睹。在这个人口超过14亿的大国，人民享有平等权利，全国各族人民共享改革发展成果。在到访中国多地后，我心中的问题自然也有了答案——在中国共产党带领下，人民群众团结一致、共同奋斗，才实现了中国的经济繁荣和社会稳定。

中国始终珍视与阿拉伯国家的传统友谊，阿中交流合作持续深化。2020年，阿拉伯国家和中国开展了丰富多样的文化交流和文明互鉴活动，全面合作、共同发展、面向未来的阿中战略伙伴关系进一步发展。中阿改革发展研究中心自2017年成立以来，已成功举办10多期研修班，如阿拉伯国家官员研修班、中阿政党共建“一带一路”专题研修班。通过这些活动，阿中双方充分交流了改革发展和治国理政经验，共话阿中命运共同体建设，共同探讨了深化“一带一路”合作的方式方法。

阿中友谊始终建立在相互尊重、互利共赢的基础上。面向未来，阿中战略伙伴关系必将迎来更加广阔的发展前景，我也希望自己能在促进阿中教育交流上贡献力量。

（作者为黎巴嫩大学教师）

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2022年01月10日 17 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)