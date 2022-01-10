本报记者 邹 松

刚果（金）卫生部长姆本加尼不久前宣布，2021年10月出现在该国东北部地区的埃博拉疫情已结束。此次疫情期间共报告了8例确诊病例，其中死亡6例，治愈两例。世界卫生组织非洲区域主任穆蒂表示：“加强疾病监测、及时的社区防控和有针对性的疫苗接种，使该地区能更有效地遏制埃博拉病毒，刚果（金）防止了广泛的感染并挽救了生命。”

刚果（金）宣布本轮埃博拉疫情结束，是基于自去年10月30日以来已没有新的病例记录，这意味着在最后一名确诊病例出院42天后，即度过两个埃博拉病毒潜伏期后，受监测地区的人群已被排除感染风险。

此轮埃博拉疫情在刚果（金）北基伍省贝尼市暴发。由于与2018年至2020年的埃博拉疫情发生在同一地区，人们担心当时持续两年的严重疫情会再次重演，那次疫情导致近2300人死亡。

世卫组织认为，及时发现感染病例是此次疫情得到有效防控的重要前提。据悉，去年10月6日，贝尼市一名3岁男孩因病死亡，症状与感染埃博拉病毒相似。次日，设于贝尼的刚果（金）国家生物医学研究院采用逆转录聚合酶链反应对样本进行了检测并确认，刚果（金）宣布新一轮埃博拉疫情暴发。

疫情出现后，刚果（金）政府在世卫组织专家协助下，对贝尼市19个地区进行疫情排查，多名感染者相继被发现。总计超过两万名密切接触者得到进一步检测，其中超过1700名疑似病例留院隔离观察。

在遏制本轮埃博拉疫情的过程中，刚被获批使用的埃博拉疫苗起到了积极作用。去年2月，包括刚果（金）在内的4个非洲国家率先批准了全球首款埃博拉疫苗的使用。世卫组织在去年12月16日的声明中表示，在发现首个病例5天后，刚果（金）卫生部门为1800多人接种了埃博拉疫苗。

为持续做好埃博拉疫情防控工作，刚果（金）政府已联合世卫组织保持疫情监测，准备对任何后续突发事件作出快速反应。此外，刚果（金）政府还制定了专门计划，为埃博拉病毒感染康复者提供医疗评估、心理和营养支持等服务。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2022年01月10日 16 版）

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