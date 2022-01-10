本报记者 牛瑞飞

欧盟日前启动了第三届“减少垃圾周”活动，强调要减少使用、重复利用和回收利用垃圾。欧盟持续出台相关措施，推动有效应对塑料垃圾问题。

塑料原料价格低廉，但回收成本高昂。与其他材料相比，塑料一次使用周期结束后再使用率和回收利用率不高。欧盟每年产生的约2910万吨塑料废弃物中，只有32.5%被回收利用。不少塑料还进入河流和海洋，造成更大污染。

为减少塑料垃圾、提高回收效益，欧盟于2018年1月颁布了《欧盟塑料战略》，计划投资3.5亿欧元，加快研发进程，实现塑料生产和回收过程的现代化，力争到2030年使欧盟市场上的塑料包装都可重复使用或可回收，回收率提高到55%。当年12月，欧盟闭环塑料联盟成立。欧盟委员会执行副主席蒂默曼斯认为，想实现真正的塑料循环经济并确保再生塑料被新产品采纳，塑料产业链中所有环节之间的密切合作至关重要。

几年来，联盟成员已由成立之初的70余个增长到293个，涵盖了生产企业、品牌方、零售商、回收企业等在内的塑料产业链，再生塑料产量增加了近30%。联盟提出，未来将进一步提高包装、建筑、农业和家用电器等行业中的26种塑料产品的可回收性，这些产品占欧洲塑料废弃物的60%以上。

2021年1月1日起，欧盟禁止其成员国将所有不可回收的塑料垃圾运往发展中国家。根据规定，只有可回收的“清洁塑料垃圾”才允许出口到非经合组织国家。此外，对向经合组织国家出口塑料废物和欧盟内部装运塑料废物也采取了更严格的措施。7月，欧盟禁止使用有非塑料材质替代品的一次性塑料制品。据测算，该项指令将使欧盟范围内的塑料包装回收率提升到41.5%。

有专家指出，在提升塑料垃圾回收率的同时，还需要从各个方面减少对塑料的使用。在超市选购商品的布鲁塞尔市民克里斯多夫告诉记者，日常生活中一直存在着塑料包装使用过度的问题，“有些仅仅几十克的食物就被多层塑料包裹，还有很多食物其实并不需要过多塑料包装”。

一名负责收集塑料垃圾的回收工人对记者表示：“几年前，我们回收一整条街的塑料垃圾只需拉一车就够，现在能装满两车了。应该静下心来好好思考，如何从源头上解决环保问题。”

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2022年01月10日 16 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)