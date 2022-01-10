本报记者 李志伟

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今年1月6日是美国国会大厦遭暴力冲击事件一周年。分析认为，该事件充分暴露美国选举制度乱象，凸显美国政党撕裂、政治分裂、社会民众的极端分化和分裂，不仅令美国国家形象严重受损，也引发美国国内和国际社会对美式民主制度弊端的反思。值得关注的是，一年来，这种极化与撕裂不仅没有缓解，反而愈演愈烈。

近日，美国多家媒体民调显示，国会山骚乱事件一年来，美国民主、共和两党继续尖锐对立，政治极化加剧。很多美国民众对政治环境恶化感到失望和无奈，对美式民主制度和政治健康运行的信心下降。

“美国历史上声名狼藉的一天”

2021年1月6日，美国国会参众两院召开联席会议，统计并认证2020年美国总统选举各州选举人团计票结果。会议开始后不久，部分示威者冲进国会大厦，发生严重骚乱事件，造成包括1名国会警察在内的5人死亡、130多人受伤，首都华盛顿特区被迫实施宵禁。多国政要、联合国等国际组织领导人纷纷批评美国国会暴力冲击事件。

国会山骚乱成为美国政治史上的标志事件。美国有线电视新闻网评论说，骚乱可能只是美国民主“更深层次撕裂的前兆”，那一天是“美国历史上声名狼藉的一天”，在美国历史上的这一污点“仍将影响几代人”。《纽约时报》文章指出，“这是对美国民主灯塔形象的一记重击”。

1月6日，拜登在国会大厦发表讲话称，特朗普在2020年总统选举中制造并传播一系列谎言，落败后试图阻止权力的和平移交。他指责特朗普支持者试图通过发动“叛乱”改写美国历史，而特朗普却坐视不管。

特朗普很快发表声明回击说，一年来，美国从阿富汗撤军乱象、边境移民危机、国内疫情失控、通胀高企等证明，拜登作为总统“不称职”。特朗普还再次质疑2020年总统选举结果。

美国国会参众两院1月6日分别举行纪念活动，但国会几乎所有共和党人都选择缺席。分析指出，这正凸显两党歧见之深。事实上，围绕这一事件的调查与政治撕裂仍在持续发酵。去年6月，民主党人在国会众议院主导成立“国会山骚乱事件调查特别委员会”，但9名成员无一人由共和党人提名。共和党人对此提出强烈抨击，认为该委员会及其调查具有强烈的党派偏见。委员会的调查工作也一直受到阻碍。

“美国人对民主的未来深感悲观”

国会山骚乱事件让美国的政治对立、社会撕裂进一步加剧。美联社一份最新民调显示，九成的民主党人认为这一事件“非常暴力”或“极其暴力”，而六成的共和党人认为这一事件“不是暴力”或只是“有点暴力”。美联社评论说，这反映出美国政治两极分化，关于事件的虚假描述仍在继续。

美国国家公共广播电台说，国会山骚乱一年后，“美国人对民主的未来深感悲观”。美国国家公共广播电台与益普索集团联合进行的一项民调显示，64%的美国人认为美国民主“面临失败的风险”，70%的人认为美国“正处于危机之中”。

皮尤中心民调显示，57%的国际受访者和72%的美国人认为，美国已不是所谓的“民主典范”。哈佛大学肯尼迪政府学院民调也显示，只有7%的美国年轻人认为美国民主制度“健康”，52%的年轻人认为美国民主“陷入困境”或“失败”。

美国哥伦比亚广播公司评论说，国会山骚乱事件对美国人的心理产生了持久影响。其中，最直接的影响是数以百万计的美国人认为“更多的暴力即将到来，民主本身可能受到威胁”。

“人们对美国国内民主运作的自豪感越来越低落。”《华盛顿邮报》的文章表示，美国人对美式民主的认同感在急剧地下降。

“标志着美国全球实力和影响力明显衰落”

国会山骚乱事件持续引发国际社会对美式民主的质疑。美国斯坦福大学教授弗朗西斯·福山说，该事件继续在美国政治中引起反响，其影响不仅限于国内，还在国际上产生了巨大影响，这“标志着美国全球实力和影响力明显衰落”。

福山还在《纽约时报》撰文指出，自上世纪90年代中期以来，美国政治变得越来越两极分化，并且持续陷入僵局。美国制度存在明显问题，政治受到金钱熏染、选举制度越来越不符合民主选择，但美国似乎无法进行自我改革。

英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫说，过去这一年，“美国民主的危机已经变得非常明显”。加拿大皇家大学政治学教授托马斯·迪克森在《环球邮报》撰文说，美国的经济差距、种族差距、社会差距导致了政治上的左右两派意识形态分化。

《华盛顿邮报》专栏作家安东尼·法约拉表示，国会山骚乱可能不是一个单独的事件，而是一个转折点。“在更广泛的叙事中，美国是一个分裂的国家，无法达成共识，其民主支柱和全球影响力被不可挽回地削弱了”。当世界看到一个分裂的、与自己开战的美国时，美国盟友正在做出自己的判断：一个反复无常的美国再也不能像一些人曾经认为的那样，被视为民主的典范或可靠的伙伴。

美国前总统卡特撰文说，他为美国的民主感到担忧，美国正在不断扩大的深渊边缘摇摇欲坠。如不采取行动，美国将面临国内冲突和失去民主的真正风险。

（本报华盛顿1月9日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月10日 16 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)