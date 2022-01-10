本报记者 彭 敏

在墨西哥莫得纳啤酒酿造园区内，伴随着响亮的汽笛声，20辆纯电动重型卡车和15辆纯电动叉车组成的车队集体亮相，正式投入运营。这是墨西哥第一支重载电动车队，车队的正式投运使该园区成为拉美地区首个纯电动物流产业园。

这35辆纯电动物流运输车由中国车企比亚迪制造，负责将生产、分装完毕的啤酒直接配送至各大商店。

墨西哥城交通部门负责人安德烈斯·拉约斯表示，墨西哥城空气中的细颗粒物（PM2.5）约20%来自货物运输途中的尾气排放。与传统柴油卡车相比，此次投运的纯电动卡车每辆可减少40%的碳排放。莫得纳集团物流总监罗德里戈说，集团计划到2025年减少25%的全价值链二氧化碳排放。为实现这一目标，集团将加强与中企合作，2022年再增购30辆纯电动卡车和20辆纯电动叉车。

大卫·罗瓦是一名从事物流运输14年的卡车司机，在车队投入运营后第一时间试驾了纯电动卡车。罗瓦对本报记者表示，电动卡车给他印象最深刻的地方，在于更高的安全性。他特别提到卡车配备的无盲点后视镜系统：“一般来说，卡车司机的盲点范围较大，导致道路交通事故发生率相对较高。这款卡车配备了集成前后摄像头和内部摄像头的后视镜系统。我坐在驾驶座位上，就能了解来自各个方向的车辆和路况信息，一目了然。”车辆还配备人工智能系统，可运用面部识别技术，将车内的摄像头和遥测系统与控制塔内的设备连接，实时监测驾驶员是否有疲劳、分神等迹象。

“电动卡车将重塑我们的运输业生态。”罗德里戈表示，低碳生产运输方式将有效助力当地物流业发展。据悉，今年上半年，墨西哥将至少再引进200台中企生产的纯电动重型卡车，助力墨物流业绿色转型。

（本报墨西哥城电）

《 人民日报 》（ 2022年01月10日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)