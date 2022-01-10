纳迪娅·希勒米

中国提出构建新时代中非命运共同体，宣布非中务实合作“九项工程”，为非中全面战略合作伙伴关系发展开辟了新境界

去年11月底，非中克服疫情影响，成功举办非中合作论坛第八届部长级会议，反映了非中双方维护共同利益、共谋发展合作的愿望。

在非中合作论坛框架下，双方不断扩大合作领域，取得丰硕成果。中国连续12年稳居非洲第一大贸易伙伴国的地位，非中贸易额占非洲整体外贸总额比重连年上升；中国为非洲许多国家产品提供零关税待遇，帮助更多非洲农业、制造业产品进入中国市场；中国加大对非洲国家的投融资力度，促进当地基础设施、农业、制造业不断发展；中国持续增加对非洲国家的援助，包括提供抗疫物资和疫苗援助、派遣医疗队和援建医疗设施、建设农业技术示范中心、设立奖学金专项支持优秀青年赴华学习等；中国支持非洲加快一体化进程和区域互联互通，帮助非洲国家提升发展能力，推动共建“一带一路”倡议同非盟《2063年议程》《联合国2030年可持续发展议程》、非洲各国发展战略紧密对接；中国支持非洲国家提升自主维稳维和能力，为非洲国家发展营造安全环境。

共建“一带一路”为非洲国家带来了全方位发展机会，有利于促进非洲国家经济增长和非洲内部贸易，帮助非洲国家实现经济多元化。“一带一路”倡议是开放的合作倡议，旨在推动世界各国携手发展，在实践中累积了大量经验和丰硕成果。中国提出的共建“数字丝绸之路”倡议有助于数字经济、智慧城市、金融科技等在非洲国家的快速普及。

疫情发生以来，非中携手应对挑战，传统友谊进一步升华。非中共同举办团结抗疫特别峰会，引领国际抗疫合作；中国向包括埃及在内的50多个非洲国家捐赠抗疫物资，并通过向许多国家派出专家组、举办视频会议等方式分享抗疫经验；中国积极履行将疫苗作为全球公共产品的承诺，中国企业积极在非洲国家开展联合生产，帮助有意愿的国家实现疫苗本地化生产，目前已在埃及启动疫苗本地化生产，同摩洛哥和阿尔及利亚签署合作协议。在非中合作论坛第八届部长级会议上，中国宣布将再向非洲提供10亿剂疫苗，将为支持非洲国家消除“免疫鸿沟”作出巨大贡献。

中国提出构建新时代中非命运共同体，宣布非中务实合作“九项工程”，为非中全面战略合作伙伴关系发展开辟了新境界。中国在对非关系上始终坚持互利共赢、开放包容、互学互鉴，主张中非双方发挥各自优势，努力实现非洲的和平与发展。中国尊重非洲国家主权，听取非洲国家意见，重视非洲国家立场，兑现对非洲国家的承诺，非中关系已成为国际关系的典范。

（作者为埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授）

《 人民日报 》（ 2022年01月10日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)